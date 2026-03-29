Craiova devine tot mai atractivă pentru turişti şi se conturează rapid ca una dintre destinațiile preferate pentru city-break-uri, atât pentru turiştii români, cât şi pentru cei străini. La o simplă plimbare pe străzile pietonale, devine evident că oraşul a câștigat popularitate, iar limbi străine se aud frecvent în jur. Cei mai mulţi aleg Craiova pentru city-break-uri de weekend, atraşi nu doar de târgurile şi evenimentele cunoscute, ci şi de cultura, gastronomia şi viaţa de noapte a oraşului.

Celebrele târguri de Crăciun şi de Paşte din Craiova au devenit adevărate atracţii pentru turişti.

"Cei din România vin din Bucureşti, Timişoara, Cluj şi Iaşi, iar cei din afară, de regulă din zonele de unde se zboară foarte mult şi sunt comunităţi mari de români, Italia, Spania, Marea Britanie şi Germania", a declarat Irina Burnariu, agent turism.

Magnet pentru turiştii străini

Din Atena, de exemplu, este zbor direct în Craiova. Iar tot mai mulţi greci profită de ofertă pentru a petrece un city break la noi în ţară. Cei mai mulţi vin sâmbătă dimineaţă şi pleacă duminică seară.

"E un oraş frumos, foarte ieftin pentru noi, turiştii. Avem câţiva oameni în Grecia, români, care ne-au spus că acest oraş este bun pentru o excursie de weekend". "Sunt pentru prima oară în România, în Craiova. Nu prea am auzit multe despre oraş, dar este minunat. Căutăm unde să mergem să mâncă, doar mâncare tradiţională". "Azi vom face o plimbare în parcul Romanescu şi, dacă avem timp, aş vrea să vizităm şi unul dintre muzee, cel antropologic cred. Noaptea vom ieşi la o bere", spun turiştii.

Pe potecile târgului Parcului Romanescu, unde se va deschide în curând celebrul Târg de Paşte, întâlnim şi câţiva bulgari, veniţi la noi în ţară special pentru a vizita Craiova.

"E un loc foarte frumos. Totul". "Foarte frumos. Foarte colorat", spun turiştii bulgari.

Dincolo de târguri, Craiova are şi alte atracţii pentru turişti.

"Este un oraş sigur, un oraş curat, chit că ne îndepărtăm de zona centrală o să găsim curăţenie şi oameni primitori, cu o mâncare oltenească autentică, restaurante cu specific românesc, dar şi alte bucătării", a declarat Bogdan Marica, ghid turistic.

Cei care ajung la Craiova cu siguranţă nu ar trebui să rateze clădirile istorice din zona centrului vechi, inclusiv Palatul Jean Mihail, aici, unde este găzduit Muzeul de Artă. Peste 1200 de piese de artă românească, dar şi internaţională, sunt expuse aici, inclusiv opere ale marelui Constantin Brâncuşi.

Potrivit datelor din turism, gradul de ocupare al hotelurilor ajunge frecvent la peste 80% în perioadele de vârf, iar numărul de turişti este în continuă creştere.

