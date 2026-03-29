Galerie foto Noile troleibuze autonome din China intră pe traseu în București. Ce linii se vor modifica

Primăria Capitalei anunță introducerea a 22 de troleibuze noi, cu autonomie 100%, pe mai multe linii din București. Odată cu acestea, de mâine intră în vigoare și modificări importante în rețeaua de transport public.

de Redactia Observator

la 29.03.2026 , 15:03
Noile troleibuze autonome Yutong intră pe traseu în București. Ce linii se vor modifica - Facebook/ Primăria Municipiului Bucureşti Galerie (3)

Bucureștenii vor putea circula, începând de mâine, cu noile troleibuze Yutong U12, vehicule complet autonome, care pot rula și în afara rețelei electrice. Acestea vor fi introduse pe liniile 86, 93 și 97.

Potrivit Primăriei Municipiului București, noile mijloace de transport pot transporta până la 93 de pasageri și au o autonomie de minimum 20 de kilometri fără alimentare la rețea, fiind utilizate în special pe trasee unde există lipsă de contact.

Introducerea celor 22 de troleibuze permite și reorganizarea transportului public în zonele afectate de lucrări, inclusiv la magistrala 6 de metrou și modernizarea infrastructurii de tramvai.

Articolul continuă după reclamă

Ce se schimbă de mâine

  • Liniile navetă 685 (Baicului - Traian) și 686 (Pajura - Clăbucet) vor fi suspendate;
  • Linia 86 va circula pe un traseu modificat, între "Cartier Pajura" și "Baicului";
  • Linia 85 va fi prelungită de la stația "Aura Buzescu" la "Arena Națională", funcționând practic ȋntre terminalele "Arena Naţională" şi "Gara de Nord".
  • Cele mai multe troleibuze noi, 13 la număr, vor fi alocate liniei 86, unde autonomia vehiculelor permite acoperirea porțiunilor fără infrastructură electrică.

Autoritățile precizează că aceste modificări sunt menite să optimizeze transportul public și să asigure continuitatea circulației în zonele unde au loc lucrări majore.

Pentru legătura dintre Arena Națională și Piața Romană sau Calea Griviței, călătorii vor putea face transbordare la stația "Școala Iancului", folosind liniile 85, 90 și 97.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

troleibuze autonome yutong bucuresti primaria capitalei pmb
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Cât de des folosiţi maşina de când s-au scumpit carburanţii?
Observator » Evenimente » Noile troleibuze autonome din China intră pe traseu în București. Ce linii se vor modifica
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.