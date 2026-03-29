Video Distracție ca în mijlocul iernii în Poiana Brașov. Stratul de zăpadă este perfect pentru sporturile de iarnă
Chiar dacă suntem aproape de Paşte, vremea din unele zone ne aminteşte mai degrabă de Crăciun. Iar norocoşii perioadei sunt, fără îndoială, iubitorii sporturilor de iarnă care nu mai sperau să schieze aproape de luna aprilie.
Şi totuşi se întâmplă. Chiar acum, în Poiana Braşov, turiştii se distrează ca în toiul sezonului de schi. Practic, distracţia s-a prelungit serios la munte
Sunt nici 3 grade acolo şi un strat incredibil de consistent de zăpadă pentru data din calendar.
Cât s-or mai bucura de piesaj, nu ştim, dar cert este că a fost un weekend pe cinste pentru iubitorii de zăpadă.
