Mircea Lucescu a leşinat în cantonamentul echipei naţionale. Va fi dus la Spitalul Universitar. FRF confirmă

Medicii au fost chemaţi de urgenţă la baza Mogoşoaia acolo unde se antrenează echipa naţională a României. Mircea Lucescu ar fi leşinat în cantonament. Selecţionerul României va fi dus la Spitalul Universitar pentru investigaţii suplimentare. FRF confirmă, printr-un comunicat, incidentul petrecut în cantonamentul echipei naţionale.

UPDATE: FRF a reacţionat printr-un comunicat după incidentul petrecut astăzi, 29 martie, în cantonamentul echipei naţionale. "Federația Română de Fotbal dorește să informeze publicul și reprezentanții mass-media cu privire la incidentul medical petrecut astăzi în cadrul cantonamentului echipei naționale a României. În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului. În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate", se arată în comunicatul FRF.

UPDATE: Selecţionerul României şi-a revenit după ce a leşinat în cantonamentul echipei naţionale. Medicii au concluzionat, în urma unui EKG efectuat, că nu a fost vorba despre un infarct. La cererea familiei, Mircea Lucescu va fi dus la Spitalul Universitar pentru investigaţii suplimentare.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit primelor informaţii, apelul la 112 s-a dat pentru un posibil stop cardiorespirator, dar, din primele informații, reiese că este vorba despre un leşin. Cel puţin două echipaje de Ambulanţă au fost trimise la Mogoşoaia.

Slovacia – România va fi live în Universul Antena marţi, de la ora 21:45. Partida va fi una amicală, ambele naţionale ratând calificarea la World Cup 2026. România şi Slovacia s-au întâlnit ultima dată la EURO 2024. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, ambele naţionale reuşind la momentul respectiv să se califice în optimi, cu "tricolorii" de pe primul loc în grupă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cât de des folosiţi maşina de când s-au scumpit carburanţii? O dată pe săptămână De trei ori pe săptămână În fiecare zi

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰