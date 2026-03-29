Mircea Lucescu a leşinat în cantonamentul echipei naţionale. Va fi dus la Spitalul Universitar. FRF confirmă

Medicii au fost chemaţi de urgenţă la baza Mogoşoaia acolo unde se antrenează echipa naţională a României. Mircea Lucescu ar fi leşinat în cantonament. Selecţionerul României va fi dus la Spitalul Universitar pentru investigaţii suplimentare. FRF confirmă, printr-un comunicat, incidentul petrecut în cantonamentul echipei naţionale.

de Redactia Observator

la 29.03.2026 , 11:45
UPDATE: FRF a reacţionat printr-un comunicat după incidentul petrecut astăzi, 29 martie, în cantonamentul echipei naţionale. "Federația Română de Fotbal dorește să informeze publicul și reprezentanții mass-media cu privire la incidentul medical petrecut astăzi în cadrul cantonamentului echipei naționale a României. În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului. În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate", se arată în comunicatul FRF.

UPDATE: Selecţionerul României şi-a revenit după ce a leşinat în cantonamentul echipei naţionale. Medicii au concluzionat, în urma unui EKG efectuat, că nu a fost vorba despre un infarct. La cererea familiei, Mircea Lucescu va fi dus la Spitalul Universitar pentru investigaţii suplimentare.

Potrivit primelor informaţii, apelul la 112 s-a dat pentru un posibil stop cardiorespirator, dar, din primele informații, reiese că este vorba despre un leşin. Cel puţin două echipaje de Ambulanţă au fost trimise la Mogoşoaia.

Slovacia – România va fi live în Universul Antena marţi, de la ora 21:45. Partida va fi una amicală, ambele naţionale ratând calificarea la World Cup 2026. România şi Slovacia s-au întâlnit ultima dată la EURO 2024. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, ambele naţionale reuşind la momentul respectiv să se califice în optimi, cu "tricolorii" de pe primul loc în grupă.

 

Milionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o
Milionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Un român a ajuns în Siberia, la -50 grade, cu o mașină veche de 26 de ani
Un român a ajuns în Siberia, la -50 grade, cu o mașină veche de 26 de ani
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
