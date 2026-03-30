Sportul e sănătos, dacă avem unde să îl facem. La Iași, unul dintre cele mai mari centre universitare din țară, nici acum nu avem sală polivalentă promisă și mult discutată de ani de zile. Primăria mai aruncă o promisiune, se apucă de proiect, chiar daca nu au încă finanțarea promisă de la bugetul de stat. Deși toate proiectele de acest gen au fost blocate de măsurile de austeritate, se anunță totuși începerea licitației și construcției cu bani de la bugetul local, urmând ca peste 2 ani să predea proiectul către finalizare. Greu de crezut, dar absolut esențial de făcut, căci actuala sală polivalentă a Iașului are mai bine de 50 de ani și condiții minime.

Situația dramatică a Sălii Polivalente actuale din Iași este deja cunoscută autorităților, dar mai ales sportivilor care își desfășoară activitatea acolo. Construită în anii 70, clădirea nu mai întrunește de mult standardele minim necesare practicării activităților sportive. Dar fiind unica din oraș, tinerii nu au de ales.

În cei mai bine de 50 de ani de când a fost ridicată actuală Sală Polivalentă din Iaşi, nu au fost făcute reabilitări integerale niciodată. A fost schimbată la un moment dat podeaua, pentru că era atât de degradată cea veche încât punea în pericol sportivii când ajungeau aici. De altfel, şi pentru acoperiş s-au făcut mici lucrări pentru că ploua în sală. Iar tribunele sunt aceleaşi de mai bine de jumătate de secol. Are o capacitate de 2.000 de locuri, dar de cele mai multe ori este goală.

Aici au loc antrenante și competiții locale ale echipelor sportive din oraş, iar uneori se țin și spectacole.

Articolul continuă după reclamă

"Sunt antrenamente. Copiii dimineaţa învaţă, studenţii dimineaţa învaţă, asta înseamnă că majoritatea antrenamentelor sunt după masă spre seară şi în weekend. După aia e campionat. Şi alte competiţii. Sala Polivalentă din Iaşi e o sală pentru multe discipline sportive. Un singur teren", a declarat Daniel Stătescu, administratorul Sălii Polivalente Iaşi.

Clădirea ar trebui demolată, dar cum cea nouă întârzie să apară, sportivii se descurcă cum pot.

"Neavând alte opţiuni, din păcate, sportivii s-au obişnuit să se antreneze în condiţii mai grele.

Uneori este o bătălie pe sălile care sunt deschise şi asta este mai greu, dar copiii vin către sport", a declarat Vasile Manole de la un club sportiv din Iaşi.

De cel puțin 10 ani se discută despre o nouă Sală Polivalentă, iar de 4 ani există și un proiect. În 2024 a avut loc chiar și o licitație, dar nefinalizată cu succes. Între timp guvernul a blocat toate investițiile de acest gen și odată cu acest lucru și speranțele iesenilor de a vedea clădirea ridicată. Primăria promite totuși să înceapă.

"Din punctul meu de vedere nu mai ai ce face cu acea sală. Acoperişul e degradat complet, ar trebui închisă. Este în pericol de autoprăbuşire. Noi am pregătit deja o sumă de bani, aproape 100 de milioane de lei, ceea ce însemnă 25% din valoarea sălii şi sperăm să avem înţelegere de la Guvern în 2028", a declarat Mihai Chirica, primarul Iaşiului.

Întregul proiect are o valoare de 500 de milioane de lei. Noua Sală Polivalentă din Iaşi ar urma să fie un adevărat complex sportiv, cu dotări de ultimă generaţie şi o suprafaţă generoasă, unde s-ar putea practica mai multe sporturi şi ar fi un adevărat câştig pentru comunitate.

"Am putea aduce competiţii internaţionale atât la sporturile de echipă, handbal, volei şi baschet, dar şi la sporturile individuale, la judo, la atletism, la tenis de masă şi alte sporturi individuale", a mai spus Vasile Manole.

Specialiștii se tem însă ca noua sală ori nu va fi finalizată de Compania Națională de Investiții, ori va fi greu de întreținut din cauza capacității prea mari.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Cât de des folosiţi maşina de când s-au scumpit carburanţii? O dată pe săptămână De trei ori pe săptămână În fiecare zi

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰