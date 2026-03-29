Video Momentul în care Mircea Lucescu e adus de SMURD la Spitalul Universitar

Mircea Lucescu, selecţionerul echipei naţionale, a fost dus în această dimineaţă de urgenţă la Spitalul Universitar din Bucureşti. Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a leşinat în cantonamentul echipei României, la Mogoşoaia.

la 29.03.2026 , 12:26

La baza de la Mogoşoaia s-au deplasat de urgenţă două echipaje SMURD după ce un prim apel la 112 anunţa un posibil stop cardiorespirator. Ajunşi la faţa locului, medicii au efectuat rapid controalele care se impus în astfel de situaţii, iar rezultatul EKG-ului a arătat că a fost vorba despre un leşin, nu despre un infarct.

Mircea Lucescu nu va sta pe bancă la meciul cu Slovacia, cel mai probabil

Totuşi, la cererea familiei, Mircea Lucescu a fost transportat la Spitalul Universitar pentru controale amănunţite. Echipa naţională a României va pleca în această seară spre Bratislava, acolo unde va susţine meciul contra naţionalei Slovaciei. Dată fiind situaţia, cel mai probabil, Mircea Lucescu nu va face deplasarea şi nu va sta pe bancă la partida programată marţi.

Slovacia – România va fi live în Universul Antena marţi, de la ora 21:45. Partida va fi una amicală, ambele naţionale ratând calificarea la World Cup 2026. România şi Slovacia s-au întâlnit ultima dată la EURO 2024. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, ambele naţionale reuşind la momentul respectiv să se califice în optimi, cu "tricolorii" de pe primul loc în grupă.

Primul verdict după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital. Ce spun medicii
Mircea Lucescu a leșinat în cantonamentul echipei naționale. Care este acum starea de sănătate a selecționerului
Primul verdict al medicilor pentru Mircea Lucescu la Spitalul Universitar! Reacția selecționerului când și-a revenit în salvare. Exclusiv
Cum au găsit niște români din Cluj ”sfântul Graal” din munții Pakistanului: S-a aprins ceva, o lampă. Și am știut că trebuie să-i caut
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
