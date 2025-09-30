Mamă şi fiică, înjunghiate de fostul iubit al tinerei, în Neamţ. Fata a murit, iar mama e în stare gravă

O crimă șocantă a avut loc marți, în localitatea Spiridonești. O tânără de 20 de ani a fost ucisă cu un cuțit de fostul ei iubit, chiar în curtea casei. Mama fetei, în vârstă de 37 de ani, a fost rănită și transportată la spital, iar agresorul a fost prins ulterior de polițiști în județul Bacău.

O femeie de 37 de ani și fiica ei de 20 de ani au fost înjunghiate de fostul iubit al tinerei, marți, în propria curte din localitatea Spiridonești, județul Neamț. Fata a murit, iar mama ei a fost dusă la spital. Tânărul, care a fugit de la fața locului, a fost prins de polițiști în județul Bacău, transmite MEDIAFAX.

Crimă în curtea casei

IPJ Neamț anunță că, marți, în jurul orei 12.30, polițiștii au fost sesizați de o femeie de 37 de ani cu privire la faptul că, în timp ce se afla în curtea locuinței din localitatea Spiridonești, atât ea, cât și fiica sa, de 20 de ani, au fost înjunghiate cu un cuțit de un tânăr de 23 de ani, care ar fi plecat de la fața locului.

Echipajul de ambulanță sosit la fața locului a declarat decesul tinerei. Mama acesteia a fost transportată la o unitate medicală.

Persoana bănuită de comiterea faptei, un tânăr de 23 de ani, din localitatea Bătrânești, a fost depistată în județul Bacău.

Acesta se află în custodia polițiștilor. Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț.

