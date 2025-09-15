Antena Meniu Search
Surse apropiate anchetei afirmă că poliţiştii de la Transporturi, din Arad, au fost sesizaţi de persoane aflate în holul caselor de bilete  că un bărbat a sustras un bagaj tip troller, conţinând mai multe bunuri personale,  după care s-a deplasat înspre platoul staţiei CFR, fiind oprit de agenţii de pază. 
 

Bărbatul a tulburat grav ordinea şi liniştea publică, adresând ameninţări agentului de securitate, ceea ce a făcut necesară folosirea spray-ului iritant lacrimogen, afirmă sursele citate, conform news.ro.

"La observarea poliţiştilor din cadrul SJPT Arad, autorul a fugit, fiind imobilizat şi încătuşat la aproximativ 150 de metri de staţia CF Arad", mai susţine aceeaşi sursă.

Autorul este nepotul lui Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal condamnat pentru răpirea şi uciderea a două adolescente în urmă cu şase ani.

Prejudiciul, în valoare de 1000 de lei, a fost recuperat în totalitate. 

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore pentru furt şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, el aflându-se în arestul IPJ Arad.

Dosarul "Caracal", un caz care a oripilat România

Gheorghe Dincă, supranumit "monstrul din Caracal" a fost condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare, în dosarul în care a fost acuzat de procurorii DIICOT că le-a violat și ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu.

Dincă ar fi trebuit să execute, cumulat, 108 ani de detenție. Judecătorii au aplicat pedeapsa cea mai grea, de 25 de ani, la care s-a adăugat o treime din celelalte pedepse stabilite - 83 de ani de închisoare, pedeapsă ce va fi redusă, conform legislației din România, la 30 de ani de închisoare în regim de detenție. 

