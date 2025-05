Preşedintele a ajuns în Băcel, una dintre localităţile cele mai afectate de inundaţii. Apa bălteşte aici de mai multe zile, iar circa 200 de oameni au fost evacuaţi.

"În acest loc și în alte locuri din România am avut niște programe de diguri care nu s-au realizat. Toți românii trebuie să pună presiune pe autorități. Le promit că voi pune presiune. Avem un stat disfuncțional", a declarat Nicușor Dan, președintele României.

Oamenii au revenit acasă după trei zile, cu bărcile pompierilor, ca să vadă dezastrul. Pe Mihai, care locuieşte de 25 de ani în zonă, inundaţiile l-au lăsat din nou fără nimic.

Vezi și

"Totul, parchet, mobilă, ce mi-a dat despăgubire in 2018, ce am băgat in casă, ce am mai lucrat, tot s-a dus. Nu mai pot, nu mai rezist. Poate Dumnezeu o să facă o minune să se refacă digurile", spune Mihai Ciulin, localnic.

"E destul de afectată pentru că casa este bătrânească. Dacă făcea digurile de cum au fost în 2018, nu era aşa ceva. E jale parchet stricat, mobilă, frigidere, aragaze", spun alţi localnici.

Pomperii lucrează continuu ca să scoată apă din sat

Prefectul pune că o parte din vina pentru dezastru o au şi localnicii.

"E normal că şi aici puteam să înălţăm digurile, dar cea mai mare problemă este când SGA vrea să înalţe digurile de protecţie, atunci trebuie să ceară dreptul să intră pe acele proprietăţi private şi foarte greu obţin", a spus Raduly Istvan prefect de Covasna.

În localitatea Şona, din Braşov, aproape 150 de suflete sunt izolate după ce Râul Olt a inundat drumul spre Făgăraş.

Oamenii mai trăiesc doar din provizii care deja sunt pe sfârşite

"Astăzi o să mergem să ducem nişte apă şi pâine pentru cetăţenii care au rămas izolaţi la Şona", a declarat Emil Morar, primar Mândra.

"Suntem izolaţi aici, nu e prima dată din păcate. Recidivează Oltul de fiecare dată. Suntem la limită pentru că la 2-3 zile mergeam la Făgăraş să facem cumpărăturile".

"Greu! Medicamente, drumul, că restul ne descurcăm, dar nu mai ai cu ce circula", spun localnicii.

Tot din cauza ploilor, în Vrancea, un drum naţional a fost blocat de stâncile care s-au desprins de pe versanţi.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord cu reducerea numărului de angajați în sectorul public? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰