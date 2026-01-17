Antena Meniu Search
Nicuşor Dan a promulgat legea, poliţiştii locali pot filma cetăţenii. În ce condiţii se poate face

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, sâmbătă după-amiază, că a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Noua reglementare stabileşte clar situaţiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spaţiul public, fără consimţământul persoanelor vizate. 

de Redactia Observator

la 17.01.2026 , 16:56
Potrivit legii, cetăţenii vor fi informaţi că sunt înregistraţi doar în măsura în care permit circumstanţele. Datele sunt păstrate cel mult şase luni şi apoi distruse, exceptând cazul în care sunt probe în justiţie. "Această lege contribuie la creşterea transparenţei activităţii poliţiei locale şi la consolidarea siguranţei publice, oferind în acelaşi timp un nivel mai ridicat de protecţie atât cetăţenilor, cât şi agenţilor", afirmă preşedintele. Aministraţiile publice locale vor putea accesa fonduri europene pentru introducerea tehnică a noului sistem.

În măsura în care circumstanţele permit, cetăţenii vor fi informaţi că sunt înregistraţi

"Am promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Noua reglementare stabileşte clar situaţiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spaţiul public, fără consimţământul persoanelor vizate, precum legitimarea, constatarea contravenţiilor, utilizarea mijloacelor de imobilizare sau intervenţiile pentru protejarea vieţii şi a ordinii publice", informează, sâmbătă, preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului precizează că, în măsura în care circumstanţele permit, cetăţenii vor fi informaţi că sunt înregistraţi, iar autorităţile locale au obligaţia de a comunica public dotarea poliţiştilor locali cu astfel de echipamente. Potrivit preşedintelui Nicuşor Dan, legea prevede că datele sunt păstrate timp de maximum şase luni şi apoi distruse, cu excepţia cazurilor în care constituie probe într-o procedură judiciară. 

De asemenea, Nicuşor Dan menţionează că pentru a implementa tehnic acest nou sistem, administraţiile publice locale vor putea accesa fonduri europene. "Această lege contribuie la creşterea transparenţei activităţii poliţiei locale şi la consolidarea siguranţei publice, oferind în acelaşi timp un nivel mai ridicat de protecţie atât cetăţenilor, cât şi agenţilor", afirmă preşedintele.

