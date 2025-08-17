Nicuşor Dan, preşedintele României a urcat pe 16 august pe traseul de pe Valea Sâmbâtei, un traseu de 7 kilometri până în Căldarea Sâmbetei la Mănăstirea Prislop.

Nicuşor Dan a mers şi cu fiul său pe care l-a dus în portrucsacul din spate. Președintele României a fost primit cu pâine si sare chiar de către starețul mănăstirii și i-a salutat pe enoriașii prezenți la slujbă.

Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna, întâlniri cu salvamontiştii

După aceea, Nicuşor Dan, însoţit de vicepremierul Tanczos Barna, a vizitat baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă. "Cel mai important moment al zilei a fost întâlnirea salvatorilor montani cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, pe Valea Sâmbetei", conform unei postări făcute sâmbătă pe pagina de Facebook a Salvamont Braşov.

Şeful statului a vizitat baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, unde i-a fost prezentate refugiul, activitatea zilnică şi problemele cu care ne confruntă zi de zi salvamontiştii. "În cadrul discuţiilor, s-a subliniat necesitatea identificării unor soluţii concrete pentru problemele ridicate de salvatorii montani în ultima perioadă, astfel încât activitatea de salvare montană să se desfăşoare în continuare la cel mai înalt nivel profesional", afirmă Sebastian Marinescu, director Salvamont Braşov.

De asemenea, Salvamontiştii din Râşnov s-au întâlnit cu vicepremierul Tanczos Barna."În paralel, colegii de la Salvamont Râşnov, aflaţi în tură de patrulare preventivă pe traseul turistic de pe Valea Mălăieşti, s-au întâlnit cu viceprim-ministrul României, domnul Tánczos Barna, care şi-a reafirmat sprijinul pentru susţinerea şi dezvoltarea activităţii Salvamont", este mesajul de pe pagina Salvamont Braşov, însoţit şi de imagini.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Val de tragedii pe litoral. Credeți că salvamarii fac tot ce trebuie pentru a le preveni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰