Noapte albă pentru pompierii din Hunedoara. Zeci de copaci doborâţi din cauza viscolului, 4 turişti rătăciţi

Echipajele ISU au intervenit pentru îndepărtarea de pe carosabil a zeci de copoaci doborâţi de vânt care au perturbat circulaţia pe drumurile din judeţul Hunedoara. Zona de munte este sub avertizare meteo cod portocaliu de ninsori şi vânt puternic până vineri, la ora 23.00.

Echipaje de intervenţie ale ISU Hunedoara au acţionat, seara trecută şi în această noapte, pentru degajarea copacilor care au căzut pe partea carosabilă de pe drumurile naţionale şi judeţene din zonele afectate de condiţiile atmosferice periculoase.

"Instabilitatea atmosferică accentuată, caracterizată prin vânt puternic, ploi şi ninsoare, s-a manifestat îndeosebi în zonele Parâng – Cabana Rusu, Retezat – Clopotiva – Barajul Gura Apei, dar şi în sud-vestul judeţului, în Sarmizegetusa şi Zeicani", informează sâmbătă dimineaţă ISU Hunedoara.

Pe Drumul Judeţean 685, de la Clopotiva la Barajul Gura Apei, pompierii au îndepărtat de pe partea carosabilă 20 de copaci căzuţi din cauza vântului şi a precipitaţiilor. Pe această porţiune de drum, în sprijinul echipajelor de intervenţie au acţionat şi două utilaje grele puse la dispoziţie de Consiliul Judeţean Hunedoara.

În zona Petroşani - Cabana Rusu au fost necesare intervenţii pentru eliberarea părţii carosabile, blocată pe ambele sensuri din cauza copacilor căzuţi pe drum.

"S-a acţionat şi în localitatea Câmpu lui Neag, iar în Petrila au intervenit în sprijin pompieri voluntari de la SVSU", precizează ISU Hunedoara,

Intervenţiile pompierilor au continuat şi sâmbătă dimineaţă

Pe DN 68, în localităţile Sarmizegetusa şi Zeicani, circulaţia a fost întreruptă pe un sens, iar pompierii au intervenit pentru degajarea copacilor căzuţi, astfel că circulaţia a putut fi reluată în condiţii de siguranţă.

În localitatea Nucşoara, pe drumul spre Sălaşu de Sus, a fost nevoie de intervenţia echipajelor pentru îndepărtarea unui copac căzut pe partea carosabilă.

Zona de munte a judeţului Hunedoara s-a aflat sub avertizare meteo cod portocaliu de ninsori şi vânt puternic, valabilă până vineri, la ora 23.00.

Patru turişti polonezi

Patru persoane de cetățenie poloneză au rămas blocate cu buggy-urile în zona montană Șureanu, din cauza viscolului puternic și a stratului de zăpadă de aproximativ 50 de centimetri.

În sprijinul lor au intervenit un echipaj din cadrul Serviciului Salvamont Județean Hunedoara și două echipe de jandarmi montani. Turiștii au fost însoțiți în siguranță înapoi din zonă și nu au necesitat îngrijiri medicale.

