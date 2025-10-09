Un incendiu a izbucnit joi noaptea într-un apartament dintr-un bloc din Timișoara, cel mai probabil din cauza unei țigări aprinse. 80 de locatari au fost evacuați de pompieri, iar doi adulți și un copil au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Alți șase adulți și doi copii au fost asistați la fața locului, fără a necesita internare.

Noapte albă pentru zeci de timișoreni. Incendiu violent provocat de o țigară, 80 de oameni evacuați

Doi adulţi şi un copil au ajuns la spital în urma unui incendiu izbucnit joi noaptea în apartamentul în care locuiau, într-un bloc din Timişoara, cauza cea mai probabilă fiind o ţigară aprinsă. 80 de persoane au fost evacuate, şase adulţi şi doi copii necesitând îngrijiri medicale. Scara blocului a fost inundată de fum, iar izolaţia exterioară a clădirii a fost afectată pe o suprafaţă de aproximativ doi metri.

"În această noapte, în jurul orei 02:20, am fost solicitaţi să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament, dintr-un bloc situat pe str. Polonă din municipiul Timişoara. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Timişoara cu trei autospeciale de stingere, o autoscară mecanică, două echipaje S.M.U.R.D., dintre care unul cu medic. La momentul sosirii echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat la imobilul situat la etajul I, pe o suprafaţă de aproximativ 15 mp", anunţă joi dimineaţă ISU Timiş.

Doi adulţi împreună cu un copil care locuiau în imobil s-au autoevacuat în siguranţă. În urma evaluării medicale la faţa locului, au refuzat transportul la spital. De asemenea, o pisică a fost salvată din apartament.

Pompierii au evacuat din bloc alte 80 de persoane, dintre care şase adulţi şi doi minori au fost asistaţi medical la faţa locului, refuzând transportul la spital.

Casa scării a fost inundată cu fum, iar izolaţia exterioară a clădirii a fost afectată pe o suprafaţă de circa 2 metri pătraţi. Pompierii au stabilit că incendiul s-a produs, cel mai probabil, de la o ţigară lăsată aprinsă.

