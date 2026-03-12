Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Imaginile declasificate de SUA cu atacurile asupra avioanelor iraniene. Trump: "Trebuie să terminăm treaba"

Comandamentul Central al SUA a publicat imagini declasificate care prezintă atacuri asupra mai multor avioane de război iraniene.

de Redactia Observator

la 12.03.2026 , 15:37
Imaginile declasificate de SUA cu atacurile asupra avioanelor iraniene. Trump: "Trebuie să terminăm treaba" Imaginile declasificate de SUA cu atacurile asupra avioanelor iraniene. Trump: "Trebuie să terminăm treaba" - X / The Independent

Imaginile par să arate un avion C-130 Hercules și un avion P-3F Orion - aeronave îmbătrânite pe care Iranul le-a cumpărat de la SUA înainte de Revoluția Islamică din 1979, conform The Independent.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Președintele Donald Trump a insistat că SUA au câștigat războiul, dar nu vrea să fie nevoită să se întoarcă la fiecare doi ani. "Nu vrem să plecăm mai devreme, nu-i așa?", a spus el miercuri. "Trebuie să terminăm treaba."

Articolul continuă după reclamă

Într-o postare pe X, miercuri, 11 martie, Comandamentul Central al SUA a scris: "Regimul iranian își pierde capacitatea aeriană zi de zi. Forțele americane nu se apără doar împotriva amenințărilor iraniene, ci le demantelăm metodic."

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

imagini video avioane iran hercules razboi iran
Înapoi la Homepage
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care “l-a curăţat” de bani
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care &#8220;l-a curăţat&#8221; de bani
Mesajul dureros transmis de trupa Holograf după ce basistul formației, Iulian Mugurel Vrabete, s-a stins din viață. Ce au transmis
Mesajul dureros transmis de trupa Holograf după ce basistul formației, Iulian Mugurel Vrabete, s-a stins din viață. Ce au transmis
Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret! Avem cea mai puternică linie de atac din România”
Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret! Avem cea mai puternică linie de atac din România”
Dubaiul a rămas pustiu. Zeci de mii de turiști și expați au fugit, plajele și hotelurile sunt goale
Dubaiul a rămas pustiu. Zeci de mii de turiști și expați au fugit, plajele și hotelurile sunt goale
Criminalul "Șacalul" s-a însurat în închisoare! Și soția e încarcerată
Criminalul "Șacalul" s-a însurat în închisoare! Și soția e încarcerată
Comentarii


Întrebarea zilei
Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele?
Observator » Ştiri externe » Imaginile declasificate de SUA cu atacurile asupra avioanelor iraniene. Trump: "Trebuie să terminăm treaba"