Video Imaginile declasificate de SUA cu atacurile asupra avioanelor iraniene. Trump: "Trebuie să terminăm treaba"
Comandamentul Central al SUA a publicat imagini declasificate care prezintă atacuri asupra mai multor avioane de război iraniene.
Imaginile par să arate un avion C-130 Hercules și un avion P-3F Orion - aeronave îmbătrânite pe care Iranul le-a cumpărat de la SUA înainte de Revoluția Islamică din 1979, conform The Independent.
Președintele Donald Trump a insistat că SUA au câștigat războiul, dar nu vrea să fie nevoită să se întoarcă la fiecare doi ani. "Nu vrem să plecăm mai devreme, nu-i așa?", a spus el miercuri. "Trebuie să terminăm treaba."
Într-o postare pe X, miercuri, 11 martie, Comandamentul Central al SUA a scris: "Regimul iranian își pierde capacitatea aeriană zi de zi. Forțele americane nu se apără doar împotriva amenințărilor iraniene, ci le demantelăm metodic."
