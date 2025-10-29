Noi detalii revoltătoare despre clinica privată, după moartea Mădălinei. Medicii, chemați la audieri

Au început audierile în cazul tinerei de 29 de ani, care a murit acum două săptămâni la Spitalul Județean din Constanţa, după ce a născut într-o clinică privată. Primul audiat a fost soţul femeii, care a fost adus la sediul IPJ Constanţa. Alături de el a venit şi avocatul său, iar la audieri urmează să fie chemaţi şi medicii clinicii în care a avut loc tragedia.

Soţul tinerei a ajuns la audieri, ieri, în jurul prânzului, în calitate de persoană vătămată. Vizibil afectat, acesta a intrat împreună cu avocatul său, direct în sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie, ca să rememoreze în faţa anchetatorilor ziua tragediei.

Aproximativ trei ore a stat soţul Mădălinei, aici, de vorbă cu poliţiştii de la Investigaţii Criminale şi le-a povestit tot ce s-a întâmplat în acea noapte. "Eu sper ca cel puţin procedura de urmărire penală să fie cât mai rapidă. Să fie trimişi în judecată cei vinovaţi", a declarat avocatul Mădălin Penciu.

În faţa anchetatorilor vor ajunge şi medicii care au intervenit în cazul Mădălinei. Totodată, anchetatorii au ridicat şi documente medicale despre starea de sănătate a femeii, înainte şi după naştere.

"Vom fi înştiinţaţi atunci când vor fi stabilite aceste audierei şi cred eu că este absolut necesar să fie audiate toate persoanele care au avut orice fel de implicare", a mai adăugat avocatul Mădălin Penciu.

Între timp, apar noi detalii cutremurătoare despre neregulile de la spitalul privat. "Gărzile de anestezie erau acasă, veneau foarte greu la cazurile de urgenţă. Secţia ATI era foarte slab dotată şi asta ştia toată lumea. N-au vrut să aibă lucruri cu care să intervină în caz de complicaţii, pentru că liniile de gardă nu ştiau ce să facă cu ele", a dezvăluit o fostă angajată.

Blocul operator şi secţia ATI a clinicii private, care a fost lăsată parţial fără autorizaţie, au fost închise săptămâna trecută de către Ministerul Sănătăţii şi acum se mai fac doar consultații în ambulatoriu.

