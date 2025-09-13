Au apărut noi imagini de la răfuiala cu bâte care a avut loc pe o stradă din Craiova. Un bărbat a murit pe loc, după ce a primit o lovitură puternică. Alte patru persoane au ajuns la spital. Incidentul a pornit de la o tamponare în trafic.

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere ale unei case arată exact momentul când protagoniştii bătăii se lovesc fără milă cu bâtele. Cinci persoane din cele implicate au ajuns în custodia poliţiei. Trei dintre ei au fost prinși de polițiști în localitatea Braniște, iar alte două în comuna Podari.

Ce spun oamenii legii

În această dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova are loc un conflict între mai multe persoane.

La fața locului au fost mobilizate efective sporite de polițiști și jandarmi, unele dintre persoanele implicate părăsind locul producerii evenimentului.

La scurt timp, aceștia au fost prinși de polițiști în localitatea Braniște. În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de ei griji medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor.

Având în vedere circumstanțele comiterii faptei, cercetările au fost preluate de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiști, în urmă cu puțin timp, au fost prinse, în comuna Podari, încă două persoane, care ar fi fost implicate în eveniment, acestea fiind conduse la audieri. În acest moment, toate persoanele implicate în eveniment se află în custodia polițiștilor.

