Autorităţile iau măsuri de siguranţă din cauza unui fenomen alarmant - şoferi care merg pe contrasens pe autostrăzi. Au montat panouri pe şoselele rapide pentru a-i avertiza pe aceştia că sunt în pericol şi ei, şi sunt un pericol şi pentru cei care circulă regulamentar.

Un șofer de 73 de ani a fost filmat în septembrie cum mergea pe contrasens pe autostrada Arad – Timișoara. Ratase o ieșire și se întorcea spre drumul pe care trebuia să meargă.

Șoferii întâlnesc tot mai des astfel de obstacole pe autostrăzi.

Pentru a-i proteja pe șoferii care conduc regulamentar, autoritățile au montat panouri suplimentare de avertizare.

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Panouri mari, galbene, au fost montate pe A1 și A11, în zone în care șoferii neatenți au demonstrat cât de ușor pot ajunge pe contrasens. Iar pe autostradă, o asemenea manevră poate avea consecințe dramatice.

"Considerăm că încă este nevoie să atragem atenția ca șoferii să fie atenți atunci când intră pe o bretea în nodurile rutiere. Au fost mai multe situații de șoferi care, probabil, din neatenție, din grabă, din greșeală, au intrat pe contrasens", a declarat Alina Sabou, DRDP Timișoara.

Astfel de panouri au fost montate și în apropierea parcărilor și a spațiilor de servicii.

"Vă dați seama că dacă noi venim cu 90, încărcați cu 23 de tone, vă dați seama cum ne putem opri de repede", a spus un şofer de tir.

"Pentru unele persoane chiar este nevoie de el. Neatenția, nu știu drumul...", a spus alt şofer.

Șoferii care merg pe contrasens pe autostradă sunt amendați cu 4.350 de lei și rămân fără permis trei luni. În Parlament există un proiect de lege cu sancțiuni și mai dure – anularea permisului și interdicția de a da examen timp de trei ani.