S-a dat din nou alerta la graniţa României cu Ucraina. În toiul negocierilor pentru pacea mult aşteptată, atacurile cu drone ale Rusiei asupra ţării vecine sunt în toi. Aseară, exploziile dronelor ruseşti care au luat cu asalt portul Izmail au luminat din nou cerul de pe partea românescă a Dunării, iar autorităţile din judeţul Tulcea au emis un mesaj RO-ALERT. Locuitorii au fost sfătuiţi să rămână calmi şi să se adăpostească pe durata atacurilor.

Prin mesajul RO-ALERT populaţia a fost avertizată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi a fost îndemnată să adopte măsuri de protecţie, durata alarmei aeriene fiind de circa 90 de minute.

Românii din Tulcea: "Se aud şi se simt destul de tare"

"În urma alertei aeriene au fost înregistrate şase apeluri la numărul unic de urgenţă 112, fiind solicitate informaţii suplimentare. Oamenii nu ştiau de ce se aud bubuituri", a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, Cristina Profir.

De altfel, pe reţelele sociale, mai multe persoane au reacţionat la postarea privind alerta extremă anunţată de autorităţi şi au semnalat că zgomotele "se aud şi se simt destul de tare". Unii au postat fotografii cu cerul înroşit în plin întuneric, iar alţii au făcut publice clipuri video cu zgomotele avioanelor.

