Așa au arătat ghișeele de Evidență a Populației din Capitală. Multi bucuresteni sunt nerăbdători să fie printre primii romani care au buletin cu cip.

La Serviciul pentru Evidența Populației din Sectorul 2 este aglomerație încă de la primele ore. Zeci de oameni s-au așezat la coadă ca să depună actele pentru noua carte de identitate electronică. Doar într-o oră au fost depuse 30 de cereri.

Noua carte de identitate electronică

În plus, programările pentru lunile aprilie și mai s-au epuizat în doar câteva ore. Cătălina a mers cu toată familia să şi ia buletinul inteligent

"Expiră în două săptămâni, la fetiţa mea a expirat deja pentru că a implinit 18 ani şi a trebuit să îşi reînoiască cartea de identitate şi daca am venit eu si cu ea, l-am luat si pe soţul cu noi. Dacă mă gândesc bine la beneficii, consider că este un plus această carte de identitate electronică, în primul rând modernizarea. Documentul e mult mai uşor de manevrat, pentru că este mult mai mic. Siguranţă, pentru că are acel cip integrat", a declarat Cătălina.

Tot procesul durează în medie șapte minute, iar cei care au depus actele astăzi își vor primi documentele până pe 12 mai. Noile buletine sunt mai mici, cât un card bancar şi vor ţine, digital, şi locul altor documente: certificat de naştere, pasaport, card de sănătate şi, la un moment dat, chiar permis de conducere. Pe lângă datele inscripţionate în mod clasic, la vedere, noua carte de identitate are stocate în format digital fotografia deţinătorului, două amprente şi datele personale, precum domiciliul.

"Foarte frumos. În primul rand, dimensiunea. Este mult mai mic, este ceea ce trebuie". "Mi se pare destul de practică pentru că arata fix ca un permis de conducere. Câstigăm timp, ne facilitează lucrul acesta, nu mai stăm pe la cozi, semnam totul electronic", spun oamenii.

Începând cu 2 iunie, cărțile de identitate electronice vor putea fi emise și pentru copiii cu vârsta sub 14 ani.

"Suntem in era digitalizării. Era momentul. Totul se simplifica, consider că avantajele sunt extraordinare", spune o femeie.

Nu toți românii sunt convinși că buletinul cu cip este o alegere sigură. Pot aplica pentru un nou buletin şi bucureştenii cărora nu le expiră cartea de identitate simplă. Autoritățile dau asigurări că buletinul cu cip are cel puțin zece elemente avansate de securitate, care îl fac imposibil de falsificat.

Primele cinci milioane de cărți de identitate electronice sunt emise gratuit, cu fonduri din PNRR. După atingerea acestui prag, taxa va fi de 67 de lei. Începând din luna mai, proiectul va fi extins în alte cinci orașe din țară.

