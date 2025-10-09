Adio, steak vegetal! Parlamentul European vrea să tragă linie între carne și înlocuitorii ei. Concret, denumirile care i-au făcut pe vegani să se simtă ca la grătar vor dispărea de pe etichete. Produsele pe bază de plante nu se vor mai numi friptură sau hamburger vegetal, ci chiftea din mazăre sau preparate din soia. Exact ca în cazul laptelui din plante, care a fost retrogradat la bătură vegetală.

Măsura, votată de peste 350 de eurodeputați, urmărește să protejeze denumirile tradiționale din industria cărnii. Fermierii salută decizia, însă ecologiștii sunt revoltaţi. Decizia nu este însă definitivă. Statele membre trebuie să se pună de acord când şi mai ales cum vor aplica legea. Este şi cazul României.

"Este vorba despre transparență și claritate pentru consumatori și recunoașterea muncii fermierilor noștri", a declarat Céline Imart, europarlamentar de dreapta (Partidul Popular European), care a inițiat proiectul de lege, citată de Agerpres.

Europarlamentarii vor să promoveze "termenii cu adevărata lor semnificație"

"Nu se pune problema interzicerii alternativelor vegetale, însă vreau să promovez termenii cu adevărata lor semnificație", a adăugat ea marți în timpul unei dezbateri aprinse în parlament.

Produsele vegetariene care imită carnea au cunoscut o creștere exponențială în ultimii ani, determinată de preocupările consumatorilor cu privire la alimentația sănătoasă, bunăstarea animalelor și reducerea amprentei lor asupra mediului, în condițiile în care creșterea animalelor este un emițător major de CO2.

Această lege care vizează interzicerea unor termeni precum "friptură de soia" a divizat dreapta. De exemplu, deputatul german Peter Liese consideră "rușinos" că Parlamentul European își dedică timpul unor "astfel de absurdități".

"Nu trebuie să îi considerăm proști pe consumatori. Dacă pe un ambalaj scrie 'burger vegetarian' sau 'cârnat vegetarian', fiecare poate decide dacă să îl cumpere sau nu", a spus el.

Politicienii ecologişti, revoltaţi de iniţiativă

Politicienii ecologiști s-au revoltat împotriva proiectului de lege. Olandeza Anna Strolenberg a criticat "lobby-ul cărnii" pentru că "încearcă să-și slăbească concurenții inovatori din sectorul alimentar".

În 2020, europarlamentarii au respins o lege pe aceeași temă.

Alegerile europene din 2024 au schimbat însă echilibrul partidelor, acordând mai multe locuri europarlamentarilor de dreapta și de extremă dreapta, care afirmă că susțin sectorul agricol.

