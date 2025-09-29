Nouă irakieni, ascunşi în rezervoarele unor camioane, prinşi la Giurgiu. Şoferul a încercat să dea mită

Nouă cetățeni irakieni au fost descoperiți ascunși în rezervoarele modificate ale unor camioane care încercau să intre ilegal în România, prin Vama Giurgiu, potrivit Mediafax. Șoferii, cetățeni turci, sunt cercetați pentru trafic de migranți, iar unul dintre ei a încercat să ofere mită unui polițist de frontieră pentru a permite trecerea frauduloasă a frontierei.

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat nouă cetățeni irakieni ascunși în rezervoarele modificate a trei camioane, scopul fiind intrarea ilegală în țară.

Unul dintre șoferi a oferit unui polițist de frontieră mită 480 de euro, pentru a facilita trecerea frauduloasă a frontierei.

Rezervoare modificate, folosite ca ascunzători

S-a întâmplat duminică, în proximitatea fostului punct de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse. Polițiștii de frontieră giurgiuveni, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN5, au oprit pentru verificări trei autocamioane înmatriculate în Turcia, conduse de cetățeni turci. Mijloacele de transport erau încărcate cu vată minerală, din Turcia pentru România.

În urma controlului efectuat, polițiștii de frontieră au descoperit modificări la nivelul rezervoarelor celor trei camioane, care erau scoase din funcțiune și fiecare avea decupată o ușă de acces. În interiorul fiecărui rezervor au fost descoperiți ascunși câte trei cetățeni străini, de naționalitate irakiană, care nu dețineau documente legale de călătorie.

Tentativă de mituire, refuzată de polițist

Pe timpul controlului, unul din șoferi a oferit unui polițist de frontieră suma de 480 de euro cu titlu de mită, pentru a facilita trecerea frauduloasă a frontierei. Polițistul de frontieră a refuzat suma de bani și a sesizat imediat lucrătorii din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Giurgiu.

Polițiștii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de migranți pentru șoferi și trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii irakieni. Totodată, persoanele descoperite ascunse au fost predate autorităților de frontieră din Bulgaria pentru continuarea cercetărilor.

