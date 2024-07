Seara trecută, tânărul de 23 de ani s-a dus cu un grup de prieteni pe plaja din Neptun. A intrat în valuri să se răcorească şi la un moment nu a mai ieşit la suprafaţă. Autorităţile au fost imediat alertate. După patru ore de căutări noaptea trecută şi alte cinci ore de verificări în această dimineaţă, până la ora 12, băiatul a fost găsit de scafandrii.

"Vizibilitatea este foarte scăzută din cauza hulei de fund, nisip cu apă, plus că marea este agitată. Dar totodată în zonă se fac săpături pentru dragarea nisipului, sunt foarte multe gropi. Am fost nevoiţi să căutăm în toate gropile, ulterior fiind găsit într-o groapă", explică Marian Ciulei, șef scafandri ISU Dobrogea.

Tânără de 18 ani, la un pas de a-şi pierde viaţa

O tânără de 18 de ani din Republica Moldova a fost şi ea la un pas de a-şi pierde viaţa, în aceeaşi zonă. Valurile mari au dus-o în larg şi nu a mai putut să ajungă la mal. Norocul ei a fost că salvamarii care îl căutau pe băiatul de 23 de ani au auzit ţipetele şi au început misiunea contracronometru.

Cristian, un scafandru detaşat pe litoral din Bihor, a salvat-o pe tânără. "Era singură, apoi venise şi doi prieteni care nu stiau să înoate şi ăia aproape... noroc ca am ajuns noi la timp. Intrase să o salveze pe ea. Norocul fetei că am fost aici şi am salvat-o că altfel aveam mai mult ca sigur două victime azi", a declarat Cristian Sabău, scafandru.

Nici nu au apucat salvamarii să îşi tragă sufletul, că au fost anunţaţi prin staţie că o altă persoană este în pericol de înec. O femeie a ignorat steagul roşu, care îi avertiza pe turişti că marea este agitată.

De la Neptun până la Mangalia scăldatul a fost azi interzis

În sudul litoralului, de la Neptun până la Mangalia scăldatul a fost azi interzis. În Eforie şi Costineşti a fost arborat steagul galben, care înseamnă au voie în apă doar înotătorii profesionişţi. Turiştii au ignorat însă pericolul.

"Sunt inconştienţi, mai ales doamna aia. De dimineaţă am văzut-o eu stătea exact după baliză, să facă baie. Fără nicio grijă, bineînţeles că acum s-a întamplat. Îşi pun viaţa în pericol doi trei salvamari pentru o inconştientă", spune un turist.

"Chiar şi mai înainte, cu o oră înainte, am avut o misiune. Un domn de 45 care a fost scos de la înec chiar de la aceea zonă. Pe doamnă cred că a dus-o 30 de metri în 10 secunde. Au dus-o imediat curenţii în hulă de fund", precizează Răzvan, salvamar.

Turiştii dau şi de gropi submarine

Pe lângă curenţii puternici, turiştii dau şi de gropi submarine, provocate de lucrările de înnisipare care sunt în toi în mijlocul sezonului estival. "Turiştii împart aria de îmbăiere cu cei care lucrează şi probabil astăzi curentul este orientat spre Sud. Sunt câteva sute de metri. De la digul acesta până la următorul sunt 400-500 de metri", a adăugat Răzvan Mateescu, biolog.

Autorităţile spun că vor termina lucrările în Neptun în cel mult o lună.

