Broşteni, localitatea măturată de ape în urmă cu o săptămână, s-a transformat într un mare şantier. Peste tot se aude zgomotul utilajelor, iar loalniciii lucrează cot la cot cu muncitorii pentru a repara ce le-a mai rămas în urma apelor.

Unele case, deşi au rămas în picioare după viitură sunt atât de grav avariate încât proprietarii au început demolarea lor. Aceasta, cel mai probabil, nici nu va mai putea fi refăcută în acelaşi loc. Vedem, sub fundaţie nu mai este nici măcar pământul - se vede pe partea cealaltă.

Au rămas fără casele pentru care au muncit o viaţă

Două comisii formate din specialişti ISU şi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii au mers în inspecţie să vadă ce mai poate fi salvat, dar şi să verifice dacă solul e destul de stabil pentru ca oamenii să îşi poată reconstrui casele aici.

"Este foarte greu de identificat, unele dintre ele au dispărut, drumuri nu mai sunt. Este foarte greu să ne orientăm", spune un localnic.

"Sper ca mâine să lucrăm cu minim şase comisii, maxim 8. Trebuie să se constate tot ceea ce a fost distrus de această calamitate. - vom afla unde se mai poate construi, dacă se mai poate construi", a declarat Alexandru Hurjui - primar Broşteni.

Doina stă acum cu frica că şi-ar putea pierde definitiv casa în care a trăit în ultimii 30 de ani.

"Renovez tot ce este, dar nu vreau să mi-o spargă că nu am unde sta, nu am unde să mă duc", a declarat Doina - localnică.

Viitura i-a luat cele două maşini din curte şi i-a distrus tot parterul casei.

"Aici am avut mobila, acolo a fost patul, pe mijloc şi acum nu mai am nimic. Toate erau căzute jos. Atât era, un singur dulap, care era în picioare în care am avut 150 de milioane puşi într-o cutie şi aceia mi-au rămas din toate actele şi tot ce-am agonisit o viaţă", a declarat Doina - localnică.

După furtuni, au fost distruse şi mai multe drumuri forestiere, iar ciobanii rămaşi izolați au fost aprovizionați cu alimente cu ajutorul unui elicopter.

Oamenii trăiesc cu spaima unei noi viituri. Numai ieri au fost emise două mesaje RO-Alert din cauza riscului de inundaţii. În localitatea Neagra, după o altă ploaie torenţială, autorităţile au fost nevoite să intervină pentru colmatarea unui pod distrus.

"A plouat aproape ca atunci, ploaie torenţială", spune un localnic.

Şi în judeţul Neamţ viiturile au lăsat ravagii în urmă. Autorităţile au început curăţarea lacului de acumulare Izvorul Muntelui de sutele de tone de deşeuri aduse de furtunile devastatoare.

România e împărţită între furtuni şi caniculă. În sud şi est sunt anunţate temperaturi de peste 35 de grade celsius, iar şase judeţe sunt sub cod galben de ploi şi furtuni.

