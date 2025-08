Broşteni, localitatea măturată de ape în urmă cu o săptămână, s-a transformat într un mare şantier. Peste tot se aude zgomotul utilajelor, iar localniciii lucrează cot la cot cu muncitorii pentru a repara ce le-a mai rămas în urma apelor.

"Unele case, deşi au rămas în picioare după viitură sunt atât de grav avariate încât proprietarii au început demolarea lor. Aceasta, cel mai probabil, nici nu va mai putea fi refăcută în acelaşi loc. Vedem, sub fundaţie nu mai este nici măcar pământul - se vede pe partea cealaltă" a relatat reporterul Observator Clara Mihociu.

Autorităţile încearcă să stabilească ce se mai poate salva

Două comisii formate din specialişti ISU şi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii au mers în inspecţie să vadă ce mai poate fi salvat, dar şi să verifice dacă solul e destul de stabil pentru ca oamenii să îşi poată reconstrui casele aici

"Sper ca mâine să lucrăm cu minim şase comisii, maxim 8. Trebuie să se constate tot ceea ce a fost distrus de această calamitate. Vom afla unde se mai poate construi, dacă se mai poate construi" a relatat primarul localităţii Broşteni, Alexandru Hurjui.

Doina stă acum cu frica că şi-ar putea pierde definitiv casa în care a trăti în ultimii 30 de ani.

"Renovez tot ce este, dar nu vreau să mi-o spargă că nu am unde sta, nu am unde să mă duc" a explicat localnica. Viitura i-a luat cele două maşini din curte şi i-a distrus tot parterul casei.

"Aici am avut mobila, acolo a fost patul, pe mijloc şi acum nu mai am nimic. Toate erau căzute jos. Atât era, un singur dulap, care era în picioare în care am avut 150 de milioane puşi într-o cutie şi aceia mi-au rămas din toate actele şi tot ce-am agonisit o viaţă" a mai spus aceasta.

Oamenii se tem de o nouă viitură

Oamenii trăiesc cu spaima unei noi viituri. Numai astăzi au fost emise două mesaje RO-Alert din cauza riscului de inundaţii. În următoarele ore, România e împărţită între furtuni şi caniculă. În sud şi est sunt anunţate temperaturi de peste 35 de grade celsius, iar 20 de judeţe sunt sub cod galben de ploi şi furtuni.

"A venit un lemn şi mi-a spart geamul şi am zis 'Vai de mine şi de mine ce e jos!'. După mi-a luat maşina roşie pe care o aveam în faţa porţii aici, mi-a învârtit-o de vreo două ori şi a plecat la vale. A venit un buştean din deal mi-a spart garajul şi a venit apa cu atâta forţă, mi-a luatNissanul din spate şi a trecut prin faţa geamului. Am zis că 'Doamne, măcar lasă-mi casa şi copilaşii să putem să supravieţuim şi noi'" a mai povestit Doina.

"Când am văzut casa vecinilor mi s-a părut că s-a terminat tot. Trebuie să plec de aici, să îmi găsesc în altă parte că el vrea să vândă, că vine un cumpărător, o cumpărăr aşa cum este. Altă bombă pe mine" a povestit Livadariu Ana.

