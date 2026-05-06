Au fost momente tensionate seara trecută la marginea unei comune din judeţul Dolj, unde un deţinut evadat din Craiova a fost prins şi împuşcat mortal de poliţişti. Individul era condamnat la 11 ani şi 4 luni de închisoare după ce şi-a violat fiica vitregă, o copilă de doar 13 ani. Ieri, a evadat de sub nasul poliţiştilor, în timp ce muncea sub escortă pe şantierul Spitalului de Pediatrie din oraş. Avea şi o ţintă spun apropiaţii: să-şi omoare soţia care îşi refăcuse viaţa. Acum se fac anchete peste anchete, pentru a se vedea cum a fost posibil ca deţinutul să dispară de sub escortă.

"Am auzit când au început să strige "Stai că trag! Stai că trag!" şi atunci s-au auzit şi împuşcăturile", a spus un martor.

6 focuri de avertisment şi încă două spre el. Unul tras de un ofiţer al Serviciului pentru Acţiuni Speciale, altul, de un poliţist. Glonţul care l-a nimerit în torace i-a fost fatal fugarului.

Aşa s-a încheiat marea evadare a lui Tiberiu Costinel Popescu care a fugit de sub nasul celor care-l păzeau, în timp ce muncea sub escortă pe şantierul spitalului de pediatrie din Craiova. S-a întâmplat la ora 14 şi 30 de minute.

"Paza puşcăriei ce au păzit? Nu l-au supravegheat atent, n-au fost atenţi. Parcă e primul caz acuma", a spus o martoră.

Agenţii care ar fi trebuit să-l supravegheze au observat că individul lipseşte abia când a venit duba să-i ia pe deţinuţi. Cert este că, bărbatul de 37 de ani, care era după gratii după ce şi-a abuzat fiica vitregă, în vârstă de 13 ani, a fost liber 6 ore. A fugit pentru că voia să ucidă, spun apropiaţii. Ţinta era chiar soţia lui, mama fetei abuzate, care avea un alt partener după ce el a intrat în puşcărie.

Reporter: Ce ar fi avut de gând să facă?

Sora naşei bărbatului evadat: Să o omoare pe ea!

Reporter: Pe cine?

Sora naşei bărbatului evadat: Pe nevastă-sa.

Reporter: De ce spuneţi lucrul acesta?

Sora naşei bărbatului evadat: Pentru că aşa a spus el în satul de vis a vis la magazin. Din gelozie, da. Că a venit să-i pună capul jos.

Reporter: Din ce motiv?

Sora naşei bărbatului evadat: Gelozia! El în puşcărie, ea cu altul.

Fugarul a făcut prima oprire într-un cimitir aflat la 12 minute de mers pe jos de spital. Acolo şi-a schimbat hainele. O cameră de supraveghere i-a surprins mişcările.

"La momentul plecării purta echipament sport albastru si vestă de protecţie verde. La scurt timp a fost observat în trening negru şi şapcă roşie", a afirmat Mădălina Iosif, purtător de cuvânt al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Apoi s-a dus acasă, în Craiova. Din fericire, nu a găsit pe nimeni. S-a bărbierit, a luat bani împrumut şi a plecat cu un taxi spre comuna Brabova, unde intenţiona să afle de la nişte rude unde este soţia lui. Acasă l-au căutat în prima fază şi poliţiştii.

Individul era deja în Brabova, la mai bine de 30 de kilometri distanţă. Acolo a fost văzut de un localnic care a sunat la 112.

"A venit la magazin, a întrebat de o cartelă şi i-am zis că nu am. Şi a trecut pe drum în jos. N-auzisem că este evadat şi după aceea au venit mai mulţi copii care au zis că ăsta este evadatul şi zic, nu seamănă cu el. Ras proaspăt, avea o şapcă în cap, un trening şi cu două plase în mână", a afirmat o vânzătoare.

Poliţiştii l-au încolţit pe câmp şi, pentru că nu a răspuns somaţiilor l-au împuşcat. A fost resuscitat de medicii chemaţi să intervină, dar nu a putut fi salvat.

"Înspăimântător. Putea să întâlnească pe oricine, să facă chiar o crimă". "Am auzit foc de armă, de aia am fugit, că am crezut că e la ăştia aici aşa". "Vai de mine, dacă vă spun, putea să vină peste noi şi să ne omoare sau peste femeia... că e o femeie singură", au spus martorii.

Deţinutul fusese arestat în septembrie 2023. Nu a fost niciodată sancţionat disciplinar, ba dimpotrivă. A fost recompensat de 3 ori şi era cotat suficient de bine încăt să fie scos la muncă în folosul comunităţii, sub escortă.

Traseul evadatului din Craiova, refăcut pas cu pas de reporterii Observator

"Am reuşit să stau de vorbă cu oamenii şi să refac, cumva, traseul deţinutului. În prima parte a zilei se afla la Spitalul de Pediatrie, fostul Spital de Pediatrie, pentru că momentan s-a mutat într-o altă clădire. În prezent este un şantier acolo, unde lucrau ieri 20-25 de deţinuţi, alături de muncitorii calificaţi. Deţinuţii aveau munci destul de uşoare, ar fi trebuit să care molozul, să facă curăţenie sau să spargă anumite materiale.

Treburi destul de simple, spun colegii, muncitorii. La ora 14:30 a venit şi maşina de la ANP pentru a-i lua pe deţinuţi şi a-i duce la penitenciar. Abia atunci şi-au dat seama poliţiştii ANP că unul dintre cei trimişi la muncă lipseşte. Bărbatul avea deja un avans de aproape două ore. Destul de aproape de spitalul respectiv este cimitirul, la aproape 12 minute de mers pe jos. A intrat în cimitir, a renunţat la vesta aceea verde pe care o au deţinuţii care vin la muncă, pentru a fi identificaţi mai uşor, şi a plecat mai departe. Nu întâmplător mă aflu în această staţie de taxi de lângă cimitir, pentru că de aici evadatul a luat un taxi şi a călătorit aproape 12-15 minute până la apartamentul său aflat la periferia oraşului. Acolo, înţelegem că s-ar fi schimbat de haine, s-ar fi bărbierit pentru a nu fi atât de uşor recunoscut de trecători. Ştia deja că imaginea lui este transmisă pe mai multe canale.

De asemenea, specialiştii spun că această fugă nu ar fi fost una spontană, ci una planificată, pentru că de fiecare dată, şi când s-a urcat în taxi, şi când a renunţat la salopetă, avea cumva traseul prestabilit şi avea de fiecare dată bani la el. De acolo a plecat către comuna Brabova, la 30 de kilometri distanţă de Craiova, unde l-au şi prins poliţiştii. Înţelegem că ar fi urmat să ajungă la concubina sa şi, la un magazin unde a cerut acea cartelă, ar fi spus că are în plan să o ucidă pe fosta soţie. În faţa colegilor mei, fosta soţie a spus însă că nu crede aşa ceva şi că regretă faptul că poliţiştii l-au împuşcat mortal. Ba chiar condamnă acest lucru şi consideră că ar fi putut fi împuşcat în picior şi că putea să supravieţuiască în prezent. În paralel, există ancheta poliţiei, dar există şi o anchetă demarată de Administraţia Penitenciarelor în acest moment pentru a se afla cum s-a întâmplat acest caz, pentru că avem inclusiv un poliţist cu o vechime de o zi care ar fi trebuit să îl păzească pe acest bărbat pe şantier", a transmis Bogdan Dinu, reporter Observator.

