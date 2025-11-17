Pericol fără precedent la noi din cauza războiului din Ucraina. Bombardată de ruşi, o navă încărcată cu 4.000 de tone de gaz arde la câteva sute de metri de graniţă. Oamenii din două localităţi din judeţul Tulcea au primit ordin de evacuare. O deflagrație ar face prăpăd pe o rază de 5 kilometri. Peste 100 de localnici şi-au părăsit până acum casele, în faţa situaţiei de urgenţă, deşi unii s-au opus cu înverşunare.

Rusia a bombardat fără milă, azi-noapte, portul Ismail din Ucraina. O dronă a lovit o navă cargo plină cu gaz petrolier lichefiat. Vasul arde de 18 ore şi poate sări în aer oricând, la 300 de metri de localitatea Plauru din Delta Dunării. "Să-ţi bubuie 4.000 de tone de gaz lichefiat... Aţi văzut acolo, la un bloc, cât era, o cameră şi a aruncat totul. Vă daţi seama", a declarat Tudor Cernega, primar Ceatalchioi. "Raza maximă de afectare este de aproximativ 5 kilometri. Am luat în calcul o estimare de aproximativ 250 - 300 de persoane care trebuie să fie evacuate în regim de urgenţă", a declarat Daniel Petrov, şef ISU Tulcea.

Peste 100 de poliţişti, jandarmi şi pompieri au venit în Ceatalchioi să convingă oamenii că trebuie să plece

Angajaţii primăriei şi chiar preotul din sat încearcă să anunţe cât mai multe persoane despre măsura ce tocmai s-a decis, adică evacuarea localităţii Ceatalchioi. Sunt oameni care pur şi simplu nu vor să-şi lase casele. "Nu plec! Fie ce-o fi, eu din curtea mea... În câteva minute ce se întâmplă? Eu când vin acasă nu mai găsesc nimic", spune o femeie. Peste 100 de poliţişti, jandarmi şi pompieri au venit în Ceatalchioi să convingă oamenii că trebuie să plece. "Vor fi aduşi în Tulcea acolo unde vor sta în internate. Cei care nu vor să plece, vor pleca pentru că li se va explica în mod foarte serios că nu e de glumit şi vor trebui să părăsească", a declarat Dan Munteanu, prefect Tulcea.

"Cine vrea să plece, pleacă! Eu nu plec! Eu nu pot să-mi las gospodăria, aici am animale, una alta, eu nu pot! Deci stau aici, se întâmplă, se întâmplă", spune un bărbat. O parte dintre localnici au plecat din Ceatalchioi cu maşinile personale. Pentru ceilalţi, autorităţile au venit cu autospeciale şi ambulanţe. Evacuarea s-a făcut greu şi din cauza drumului prost. Drumul judeţean 222N, care face legătura între Tulcea şi localităţile Ceatalchioi, Plauru şi mai departe către Chilia Veche nu a fost asfaltat niciodată. Au fost puse de-a lungul timpului mai multe straturi de piatră. Este singura cale de acces prin care autorităţile fac în acest moment evacuarea populaţiei din Ceatalchioi.

"S-a ajuns şi la momentul acesta în care trebuie să facem evacuarea. Cum poţi să o faci tu? De la Plaur aţi văzut ce drum este acolo, groapă, lângă groapă, lângă groapă", a declarat Tudor Cernega, primar Ceatalchioi. Evacuată a fost şi localitatea Ismail, de pe malul ucrainean al Dunării. De stingerea flăcărilor se ocupă acum pompierii ucraineni. Pericolul cel mare este evaporarea gazului - acumulările de vapori cresc exponenţial pericolul de explozie. "Practic n-ar putea să afecteze circulaţia pe Dunăre, dar în zona aceea sigur va fi un prăpăd", a declarat Adrian Mihălcioiu, preşedinte Sindicatul Liber al Navigatorilor din România.

"Nu am siguranţa în a vă spune că acel incendiu va fi sau nu stins. De ce, pentru că nu sunt în comanda noastră directă", a declarat Dan Munteanu, prefect Tulcea. Nu doar populaţia civilă a fost evacuată din perimetrul de siguranţă de 5 kilometri din jurul navei. Armata a decis să transfere personalul şi echipamentele militare de lângă graniţă.

