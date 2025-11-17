O navă încărcată cu 4.000 de tone de GPL a fost lovită de o dronă şi este în pericol să explodeze la doar câteva sute de metri de graniţa cu România. Autorităţile române au luat deja decizia de a evacua populaţia din Plauru, localitatea aflată cel mai aproape de zonă. De asemenea, în aceste momente se acţionează pentru evacuarea localităţii Ceatalchioi.

Doar că oamenii de aici nu vor să plece, în ciuda pericolului şi în ciuda explicaţiilor oferite de autorităţi. Reprezentanţii ISU Tulcea au venit în Ceatalchioi pentru a discuta cu localnicii, dar aceştia nu vor să-şi lase în urmă agoniseala de-o viaţă.

"Eu toată vara am lucrat ca să am şi eu iarna ce să mânânc. Eu nu am copii, nu am pe nimeni. Eu dacă plec...toată lumea e lacomă... Nu pleacă toată lumea de aici, să ştiţi. Hotărârea mea e nu. N-am încredere în nimeni să-mi păzească mie curtea. Când văd flăcara de acolo, mă mut acolo, când văd că vine flacăra de dincolo, mă mut dincolo", spune o femeie din Ceatalchioi.

"Eu sunt bătrână, 80 de ani, şi dacă moare o babă batrănă ce? Eu am probleme, eu nu mă duc la nimeni străin. Să plece tinerii, nu bătrâni d-aştia de 80 de ani. Eu şi-aşa am tensiune mare...", spune o altă femeie.

Articolul continuă după reclamă

Arafat, despre riscul ca nava cu 4.000 de tone de GPL să explodeze: Un impact pe o rază de până la 5 km

"Riscul de explozie poate să aibă un impact pe o rază de până la 4,5-5 kilometri conform unor calcule care au fost efectuate". Autoritățile au decis evacuarea preventivă a celor două localități din zona de risc, din Tulcea. "Se face evacuarea celor două localități, se vor întoarce când riscul este eliminat. Autoritățile asigură și cazarea și tot pentru cei care au nevoie până la momentul în care pot să se întoarcă. Poate să fie câteva ore toată treaba, dar este mult mai bine decât să avem alte surprize și alte situații", a declarat șeful DSU.

În Ucraina nu se cunoaște situația, doar că incendiul continuă. Există relație între ISU Tulcea și cei din partea ucraineană. "Noi, bineînțeles, analizând situația cu colegii de la Tulcea, analizând situația împreună, s-a luat decizia totuși că este mult mai corect să evacuăm zona care este sub un posibil impact", a adăugat Raed Arafat.

Peste 10 autoutilitare pregătite pentru evacuarea locuitorilor satului Ceatalchioi

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta a pus la dispoziţia persoanelor care trebuie să evacueze satul Ceatalchioi peste 10 mijloace de transport, însă acţiunea se desfăşoară cu dificultate, deoarece oamenii nu vor să-şi lase în urmă gospodăriile.

Aceasta este cea de-a doua evacuare a unei localităţi înregistrată luni, după cea a satului Plauru, aparţinând aceleiaşi comune, din cauza pericolului iminent de explozie înregistrat la o navă aflată pe malul ucrainean, încărcată cu combustibil, care a luat foc în timpul atacului cu drone din noaptea de duminică spre luni a Federaţiei Ruse îndreptat împotriva infrastructurii portuare ucrainene.

Unele persoane din satul Ceatalchioi care sunt evacuate au afirmat că nu au putut dormi noaptea trecută din cauza exploziilor de peste Dunăre şi că acţiunea de evacuare i-a luat pe nepregătite.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰