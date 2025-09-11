Pentru cei care au crescut într-un oraș de provincie, unde posibilitățile de distracție erau, în acei ani, limitate, alcoolul părea soluția ideală. A urmat apoi studenția, cu excesele ei - mulți au trecut prin ele, măcar o dată, nu? Nu aveam atunci acces la atâtea informații. Nu știam, de pildă, că unul din patru decese printre tinerii cu vârste între 20 și 24 de ani e cauzat, într-un fel sau altul, de consumul de alcool.

Trăim alte vremuri, iar anturajul și modelele pe care copiii noștri le văd pe rețelele de socializare nu îi ajută să se ferească de riscuri. Ajută însă educaţia primită în familie şi atenţia pe care le-o acordăm. Medicii au avut şi pacienţi de 7 ani pe care i-au diagnosticat cu alcoolism.

Consumul la copii şi adolescenţi poate avea însă consecinţe grave. Alcoolul afectează sistemul nervos central, iar în creier pot avea loc modificări permanente. Se poate ajunge la tulburări grave de comportament: iritabilitate, nervozitate, tulburări de somn şi uneori chiar depresii şi tendinţe suicidare.

La spitalul de pediatrie din Iaşi, cazurile de copii intoxicaţi cu alcool au crescut în acest an semnificativ faţă de anii precedenţi. Până acum, 103 copii au ajuns la urgenţe cu intoxicaţie etilică. În timp ce pe tot parcursul lui 2024 au avut nevoie de ajutor 91 de cazuri.

Cum este mai bine să previi decât să tratezi, părinţii au un rol crucial. Familia trebuie să explice, nu doar să interzică. Şi asta pentru că dependenţa de alcool nu lasă loc de alegeri.

Iar prevenția reală începe cu relații autentice, modele sănătoase și curajul de a spune "nu" la presiunea celorlalţi.

