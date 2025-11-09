Zeci de motociclişti din Cluj au transformat oraşul într-o paradă a bucuriei! Cu toţii au celebrat dragostea a doi dintre ei, care au spus "da" unei vieţi împreună. Cu motoarele turate, i-au condus până la altar într-un convoi care a întors toate privirile.

Motocicliştii din Cluj Napoca şi-au dat, ieri, întâlnire, dar nu pentru o tură obişnuită. Prietenii din comunitatea moto au vrut să le fie alături în cea mai importantă zi din viaţă Adrianei şi lui Cosmin, doi îndrăgostiţi de motoare care au decis să-şi unească destinele.

"Motorul a venit în viaţa noastră acum vreo doi ani şi înseamnă un moment de libertate. Deci atunci când suntem pe motor, pur şi simplu simţi că eşti liber. Ne bucurăm foarte mult că ne sunt alături, că au fost deschişi la chemarea noastră şi că sunt în număr atât de mare alături de noi", au declarat cei doi miri, Adriana şi Cosmin.

Înainte de a ajunge la resturant, alaiul de motocliclişti i-a "escortat" pe cei doi miri de la biserică, într-o scurtă paradă pe străzile oraşului. "Suntem tot timpul foarte apropiaţi în comunitatea moto Cluj şu cu atât mai mult, cu siguranţă, în astfel de ocazii vrem să ne arătăm aprecierea, bucuria şi unitatea", a declarat Timotei, reprezentantul comunităţii moto din Cluj.

"A fost o ocazie bună să ieşim cu motoarele şi să fim alături de ei pe motor, din moment ce împărtăşim aceeaşi pasiune. Libertate, lipsă de stres, înseamnă o comunitate care se ajută oricând este nevoie", au spus participanţii.

Chiar şi cei care nu-i cunoşteau pe miri au venit. Pentru că, între motociclişti, familia nu se naşte din sânge, ci din pasiune. "Le urăm tot binele din lume şi casă de piatră. Să fie fericiţi împreună". La final, toţi cei prezenţi au avut parte de un show de neuitat, semnat de cel mai cunoscut pilot de stunt din Europa Centrală, maghiarul Angyal Zoltán, maestrul echilibrului pe două roţi.

