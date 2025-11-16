Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, şi-a făcut apariţia la o nuntă care se desfăşura în faimosul complet Mar-a-Lago pe care îl deţine în statul Florida.

Momentul în care Donald Trump "dă buzna" la o nuntă de la Mar-a-Lago: "Ce cuplu frumos" - Captură FOTO

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a apărut foarte bine dispus, în ciuda presiunilor cu care s-a confruntat. El a avut de gestionat un "shutdown guvernamental", dar şi tensiunile din largul coastelor Venezuelei, unde a trimis numeroase trupe. Trump a glumit cu mirii şi le-a propus acestora, mai în glumă, mai în serios, să apară într-o reclamă.

Trump deţine Mar-a-Lago din 1985

Complexul Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, a fost construit între 1924 şi 1927 de Marjorie Merriweather Post. Acesta se întinde pe 7 hectare, are 126 de camere şi numeroase săli de evenimente, precum şi teren de golf. Trump a cumpărat proprietatea în 1985, iar în 1995 a transformat resortul într-unul dedicat membrilor cotizanţi.

