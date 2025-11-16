Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Momentul în care Donald Trump "dă buzna" la o nuntă de la Mar-a-Lago: "Ce cuplu frumos"

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, şi-a făcut apariţia la o nuntă care se desfăşura în faimosul complet Mar-a-Lago pe care îl deţine în statul Florida.

de Redactia Observator

la 16.11.2025 , 15:13
Momentul în care Donald Trump "dă buzna" la o nuntă de la Mar-a-Lago: "Ce cuplu frumos" Momentul în care Donald Trump "dă buzna" la o nuntă de la Mar-a-Lago: "Ce cuplu frumos" - Captură FOTO

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a apărut foarte bine dispus, în ciuda presiunilor cu care s-a confruntat. El a avut de gestionat un "shutdown guvernamental", dar şi tensiunile din largul coastelor Venezuelei, unde a trimis numeroase trupe. Trump a glumit cu mirii şi le-a propus acestora, mai în glumă, mai în serios, să apară într-o reclamă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Trump deţine Mar-a-Lago din 1985

Articolul continuă după reclamă

Complexul Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, a fost construit între 1924 şi 1927 de Marjorie Merriweather Post. Acesta se întinde pe 7 hectare, are 126 de camere şi numeroase săli de evenimente, precum şi teren de golf. Trump a cumpărat proprietatea în 1985, iar în 1995 a transformat resortul într-unul dedicat membrilor cotizanţi.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

donald trump mar-a-lago sua america nunta
Înapoi la Homepage
Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Fosta soție a starului de la FCSB dă cărțile pe față despre motivele divorțului: ”Nu poți continua cu cineva când…”
Fosta soție a starului de la FCSB dă cărțile pe față despre motivele divorțului: ”Nu poți continua cu cineva când…”
Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al provinciei Dacia”
Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al provinciei Dacia”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că autoapărarea ar trebui să fie curs obligatoriu pentru fete în școală?
Observator » Ştiri externe » Momentul în care Donald Trump "dă buzna" la o nuntă de la Mar-a-Lago: "Ce cuplu frumos"