Prefectul de Constanţa: Ar mai fi 3 trei drone, rătăcite. Explozia s-a resimţit în toată Constanţa

O explozie puternică produsă vineri în zona Portului Constanța a dus la activarea Planului Roșu de Intervenție și la evacuarea preventivă a zonei. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din apropiere, iar echipele de intervenție verifică perimetrul pentru eliminarea oricărui pericol. Prefectul județului Constanța a anunțat că nu există victime, însă au fost înregistrate pagube materiale. Adrian Picoiu a declarat că o dronă similară celei care a explodat la Constanţa a fost detonată în apele internaţionale şi că ”ar mai fi alte trei, rătăcite”. El a spus că drona explodată ar fi de provenienţă ucraineană, dar că mai sunt necesare verificări.

„Momentan am activat Planul Roșu de Intervenție. Nu este nicio victimă. S-a dat mesaj RO-Alert pentru evacuarea zonei, pentru prevenție. Un kilometru în zona costieră, în jurul portului", a precizat prefectul pentru Digi 24.

Adrian Teodor Picoiu a explicat că măsura evacuării a fost luată pentru a permite verificarea întregii zone și eliminarea oricărui risc suplimentar. Este vorba despre câteva ore, pentru verificarea zonei cu elicopterul Black Hawk de la Tulcea și cu elicopterul SMURD de la Constanța.

Explozia resimţită în tot municipiul Constanța

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Potrivit prefectului, verificările urmăresc să stabilească dacă mai există și alte drone maritime sau dispozitive similare în apropierea Portului Constanța. Picoiu a recomandat populației să respecte instrucțiunile transmise de instituțiile responsabile și să evite zona până la finalizarea operațiunilor. „Momentan să asculte autoritățile și mesajul autorităților. Să se autoevacueze, tot în liniște”, a declarat prefectul.

În urma exploziei au fost înregistrate pagube materiale. „A fost afectată o hală și o navă”, a precizat prefectul. Acesta a descris explozia drept una puternică, resimțită în mai multe zone ale municipiului Constanța. „A fost o explozie resimțită în tot municipiul Constanța”, a spus el.

Potrivit autorităților, situația este în prezent sub control, iar în perimetrul evacuat au rămas doar echipele implicate în intervenție și în cercetarea incidentului. „Situația momentan este sub control”, a declarat prefectul.

Verificările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii exploziei.

Drona de provenienţă ucraineană

”Drona ar fi de provenienţă ucraineană. Nu ştim dacă e aşa, există o informaţie, una a fost detonată în apele internaţionale, nu ştiu exact unde, una a fost cea din portul Constanţa şi ar mai fi trei, rătăcite. Pentru prevenţie am ridicat elicopterele să vedem dacă sunt cu adevărat. Poate este o informaţie eronată", a declarat Picoiu pentru News.ro.