O elevă de clasa a 7-a din Iași a ajuns de urgență la spital, după ce ar fi fumat un vape cu canabis în şcoală

O elevă de clasa a VII-a de la o școală din Iași a fost transportată de urgență la spital, după ce ar fi fumat un vape cu canabis în baia unității de învățământ. Dispozitivul ar fi fost adus de o colegă de clasa a V-a și pus la vânzare printre elevi. Polițiștii și BCCO au deschis o anchetă.

O elevă de clasa a VII-a din Iași a ajuns de urgență după ce ar fi fumat un vape cu canabis în baia școlii - Shutterstock

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași și Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) au demarat o anchetă în cazul unei eleve de clasa a VII-a, de la o școală gimnazială din municipiul reședință, care a ajuns la spital după ce a fumat dintr-o țigară electronică fără să știe că în ea se aflau substanțe cu efect psihoactiv.

"Spunea că vede și aude diverse lucruri ciudate", povestesc martorii.

Potrivit reporterilor Observator, dispozitivul ar fi fost procurat de o colegă mai mică, de clasa a V-a, de pe un site specializat și introdus în școală pentru a fi vândut altor copii. Fata ar fi consumat dintr-un vape care conținea niște substanțe cu efect psihoactiv, crezând inițial că este un dispozitiv obișnuit, aromat. Ţigara conţinea însă canabis.

Articolul continuă după reclamă

"Pe 17 septembrie, directorul unității de învățământ a anunțat ISJ că a fost apelat serviciul 112 deoarece unui copil i s-a făcut rău. A intervenit asistenta medicală din unitate, au fost sunați și părinții și a venit ambulanța. În contextul identificat, directorul unității a solicitat și ajutorul Biroului de Siguranță Școlară și al Poliției, care fac verificări", a declarat purtătorul de cuvânt al ISJ Iași, Antonina Bliorț.

Reprezentanții IPJ Iași au confirmat că, în prezent, se fac cercetări, fără a furniza mai multe informații.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰