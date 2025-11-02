O explozie puternică s-a produs în această dimineață într-un bloc de locuințe din Râmnicu Sărat. Cel mai probabil, şi aici a fost vorba despre o acumulare de gaz.

O deflagraţie puternică, survenită în dimineaţa zilei de 2 noiembrie, a zguduit un bloc de locuinţe din Râmnicu Sărat, judeţul Buzău. Din fericire, nu s‑au înregistrat victime, aproximativ 50 de persoane și‑au părăsit singure apartamentele până la sosirea echipelor de intervenţie.

La faţa locului au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare şi un echipaj de prim ajutor calificat. De asemenea, s‑au deplasat echipe de la distribuitorul de gaze şi o patrulă a poliţiei judeţene.

Conform pompierilor, locatarii s‑au comportat responsabil: au întrerupt alimentarea cu gaze şi s‑au evacuate de urgenţă. Uşa apartamentului implicat în explozie a fost dislocată, însă nu au fost identificate victime.

Recomandări pentru siguranță

Reprezentanţii ISU transmit câteva măsuri esenţiale în cazul scurgerilor de gaze:

Efectuaţi verificarea instalaţiilor, racordurilor şi conductelor cel puţin o dată pe an, cu un specialist autorizat.

Fiţi atenţi la mirosuri sau zgomote neobișnuite provenite de la arzătoare sau reţeaua de gaze.

Nu folosiţi aragazul sau centrala dacă flacăra este instabilă, apare miros de gaz sau sunt suspiciuni de scăpări.

Încăperile trebuie ventilate corespunzător, iar aparatele de gaz nu trebuie lăsate nesupravegheate.

În cazul detectării mirosului de gaz sau fiabilităţii instalării: nu aprindeţi lumina, aparate electrice sau întrerupătoare, ci evacuaţi imediat zona şi apelaţi 112.

