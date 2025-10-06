Un bărbat de 50 de ani din județul Dolj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a violat o femeie de 83 de ani, pe care ar fi constrâns-o să întrețină relații sexuale cu el, informează News.ro.

O femeie de 83 de ani din Dolj a fost violată de un bărbat de 50 de ani. Agresorul a fost arestat - Inquam Photos / George Călin

"În seara zilei de 4 octombrie, ora 18.45, poliţiştii au fost sesizaţi de către o femeie, din comuna Teslui, cu privire la faptul că o femeie de 83 de ani ar fi întreţinut raporturi sexuale, prin constrângere, cu un bărbat, din comuna Teslui. Din cercetări, s-a stabilit faptul că, în dimineaţa zilei de 3 octombrie, în timp ce se afla la locuinţa sa din comuna Teslui, femeia de 83 de ani ar fi fost constrânsă să întreţină raporturi sexuale împotriva voinţei sale cu un bărbat, de 50 de ani, din comuna Teslui", au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

El a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind prezentat apoi instanţei care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi plăti mii de euro pentru plăcuţe de înmatriculare personalizate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰