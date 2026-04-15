O fetiţă din Craiova i-a cerut mamei ei s-o bată "că aşa se întâmplă la grădiniţă". A fost deschisă o anchetă

O educatoare de 27 de ani este anchetată de poliție după ce mai mulți părinți au sesizat schimbări de comportament ale copiilor lor. Aceștia erau puși să se bată între ei, ca formă de pedeapsă. O fetiță i-a cerut mamei ei s-o bată pentru că "așa se întâmplă la grădiniță".

de Redactia Observator

la 15.04.2026 , 10:41
O grădiniță privată din Craiova este în vizorul poliției după ce mai mulți părinți au reclamat comportamente abuzive asupra copiilor – printre acestea – corecții fizice, jigniri, amenințări, copiii mai mari puși să-i bată pe cei mai mici, la cererea unei educatoare, potrivit Jurnalulolteniei.ro.

Poliția s-a sesizat din oficiu în acest caz și a demarat o anchetă

Faptele s-ar fi petrecut pe parcursul unui an întreg, iar subiectul acuzațiilor este o educatoare de 27 de ani, care este anchetată acum. Semnalele de alarmă au apărut atunci când părinții și-au dat seama de schimbările de comportament al copiilor. Un caz notabil este cel al unei fetițe care i-a cerut mamei s-o bată pentru că nu și-a terminat mâncarea, spunând că "așa se întâmplă la grădiniță".

Alți părinți vin cu mărturii încă și mai cutremurătoare. Ei spun că această educatoare le-ar fi cerut copiilor mai mari să-i bată pe cei mai mici, ca un mod de pedeapsă. Poliția s-a sesizat din oficiu în acest caz și a demarat o anchetă.

"În cursul zilei de 9 aprilie, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă. Din cercetări, a reieșit faptul că, în perioada martie 2025 – martie 2026, o tânără de 27 de ani, din Craiova, în calitate de educator în cadrul unei grădinițe particulare, ar fi săvârșit acte specifice infracțiunii de purtare abuzivă față de unii copii", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Mihaela Sadoveanu.

Ancheta este în desfășurare sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, care va analiza probele și declarațiile pentru a stabili amploarea abuzurilor. Potrivit reprezentanților poliției, la finalul cercetărilor va fi propusă o soluție prin unitatea de parchet competentă.

Până în acest moment, Mitropolia Olteniei, sub a cărei coordonare funcționează grădinița "Sf. Tatiana", nu a transmis un punct de vedere oficial. În schimb, părinții cer măsuri urgente și transparență, subliniind gravitatea acuzațiilor și impactul acestora asupra copiilor.

