Video O fetiţă din Suceava, lovită pe o trecere de pietoni de un şofer de 19 ani. Tânărul s-ar fi uitat în telefon

Un şofer neatent a lovit în plin o fată de şapte ani care traversa pe o trecere de pietoni din Suceava.  Poliţiştii cred că se uita la telefon şi nu a observat copilul care mergea pe lângă bicicleta ei. Martorii au chemat Ambulanţa, iar fata a fost dusă la spital. Polițiștii au deschis dosar penal.
 

de Redactia Observator

la 25.08.2025 , 20:31

Incidentul a avut loc, duminică, în municipiul Suceava, în jurul orei 19.30. Copila se afla pe trecerea de pietoni, când a fost lovită în plin de un auto condus de un şofer în vârstă de 19 ani.

Din primele date, fetița traversa regulamentar, pe lângă bicicletă, de la dreapta la stânga șoferului pe sensul lui de mers. A fost dusă la spital, diagnostic preliminar: traumatism cranio cerebral, traumatism cranio facial. 

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultat zero, negativ.  Polițiștii continu[ cercetările în cadrul unui dosar penal.

