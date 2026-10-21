O influenceriță a izbucnit în plâns după o pățanie în STB, în Capitală. A luat amendă deși avea bilet

Ira, o tânără influenceriță mutată recent în București, a mărturisit pe Instagram că a primit o amendă de 80 de lei într-un autobuz STB. Incidentul a fost picătura care a umplut paharul, după o lună dificilă, iar tânăra a izbucnit în plâns.

Tânăra este studentă și s-a mutat în București în urmă cu aproximativ o lună. Pe lângă drumurile lungi până la facultate și aglomerația din oraș, Ira spune că a avut și un incident care a lăsat-o cu un gust amar.

"Prima dată în viața mea am plătit amendă, astăzi, de 80 de lei, chiar dacă eu în fiecare dimineață îmi cumpăr acel carnet pentru 24 de ore. Zilnic dau câte 8 lei pentru transport, dar ascultați de ce am primit amendă", spune ea pe Instagram Stories.

Ira a recunoscut că nu știa că biletul trebuie validat după ce îl cumpără. Potrivit tinerei, controlorii i-ar fi atras atenția că ar fi trebuit să se informeze mai bine, întrebând-o dacă nu este din România. "Nu știam că trebuie să-l validez și că validarea înseamnă să te apropii de chestia aia și să apeși ceva", a explicat influencerița.

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Situația a supărat-o și mai tare când a aflat că ar fi putut să își cumpere un abonament lunar cu banii pe care i-a dat pe amendă. Spune însă că, în zona în care locuiește, nu poate cumpăra un astfel de abonament, iar punctele unde ar putea găsi unul sunt prea departe de casă și de facultate.

Tânăra a povestit că are cursuri care încep devreme și se termină târziu, iar drumul până acasă poate dura chiar și două ore. În plus, spune că îi este frică să ajungă acasă după lăsarea întunericului. "Eu la cât am plâns luna asta în București n-am mai plâns niciodată în viața mea", a mărturisit Ira, după ce a povestit întreaga pățanie.

"Viața în București mi-a mai dat o lovitură azi, deci luna asta efectiv mă simt violată emoțional", a scris ea pe Instagram Stories. "Morala vieții: informează-te mereu foarte bine, Ira, aici fiecare detaliu contează".