O macara a fost cuprinsă de flăcări în mers, pe DN 1. Zona izolată, traficul blocat

Traficul rutier este blocat, vineri dimineaţă, pe DN 1, la Voila, din cauza unui incendiu izbucnit la o macara aflată în mers. Circulaţia este deviată de poliţişti pe o rută ocolitoare.

Potrivit ISU Braşov, pompierii au fost alertaţi, vineri dimineaţă, privind izbucnirea unui incendiu la un camion tip macara, pe DN 1, între localităţile Voila şi Sâmbăta de Jos. Acolo au fost mobilizate de urgenţă două echipaje de stingere cu apă şi spumă, o autocisternă cu apă, precum şi un echipaj SMURD.

”La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat la nivelul întregului autocamion. S-a acţionat prompt pentru localizarea şi lichidarea incendiului, utilizând atât apă, cât şi spumă. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, şoferul reuşind să se autoevacueze înainte de propagarea incendiului”, a arătat sursa citată.

Pentru siguranţa participanţilor la trafic, zona a fost izolată pe o distanţă de aproximativ 100 de metri.

Articolul continuă după reclamă

”La acest moment, traficul rutier este blocat pe DN 1, în zona localităţii Voila, ca urmare a unui incident ce a avut loc în această dimineaţă, unde o automacara, aflată în mers, a fost cuprinsă de flăcări, din cauza unor defecţiuni tehnice”, a anunţat IPJ Braşov.

Echipaje specializate intervin pentru stingerea incendiului şi ulterior pentru degajarea părţii carosabile în vederea reluării traficului.

”Circulaţia auto este deviată la acest moment de către poliţişti pe ruta alternativă DJ 104A, fapt pentru care cerem conducătorilor auto să manifeste prudenţă şi să respecte indicaţiile poliţiştilor prezenţi în zonă pentru a utiliza varianta alternativă de deplasare”, adaugă Poliţia Braşov.

Larisa Andreescu

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰