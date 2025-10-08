Antena Meniu Search
Detalii cutremurătoare ies la iveală după un incendiu violent la o casă din Dâmboviţa, în care au murit o mamă şi fiul ei de 5 ani. Femeia este cea care a dat foc locuinţei, după ce s-a încuiat cu copilul într-o cameră ca să fie sigură că nu vor fi salvaţi. Femeia ar fi fost copleşită de datorii şi a căzut psihic în momentul în care a investot bani într-o maşină care s-a dovedit a fi stricată. 

de Denisa Dicu

la 08.10.2025 , 19:31

Tragedia s-a petrecut în localitatea Valea din Dâmboviţa. Alerta a fost dată în jurul orei 6 dimineaţa, chiar de mama femeii care s-a trezit înecată de fumul gros. A reuşit să se salveze şi să sune la 112.

"Poliţiştii au identificat din nefericire două persoane decedate. Respectiv femeia de 43 de ani şi fiul acesteia în vârstă de 5 ani", spune Danalache Iasmina-Georgiana, agent de poliție.

Decoperire şocantă: focul a fost pus intenţionat

Femeia s-a încuiat într-o camera de la etajul casei, împreună cu băiețelul ei de 5 ani. A dat foc unor haine cu intenţia clară, spun anchetatorii, de a incendia casa. Cand au ajuns pompierii, i-au gasit pe cei doi inconștienți.

"A încuitat toate uşile, telefoanele le-a azvârlit pe hol, ea ştie cum a făcut şi a luat foc. Avea un băieţel aşa deştept, isteţ", spune un vecin.

Şocaţi de gest, apropiaţii spun că femeia era copleşită de probleme şi de datorii. Recent îşi cumpărase o maşină, dar autoturismul nu primise avizul RAR. Acum, nu mai reuşea să dea de cel care îi vânduse maşina.

"O fată liniştită era. În casă acolo cu mama ei ce o fi avut. Era ea supărată în felul ei", povestesc vecinii.

Familia ar fi trecut printr o altă tragedie

"Tatăl ei a murit tot ars acolo, a dat foc la pajişte", spun vecinii.

Tatăl copilului nu era acasă, este la muncă în Germania. Nu este singurul caz cutremurător, de acest fel. Luna trecută, o mamă, profesoară de logică, şi fiul ei de 7 ani au fost găsiţi morţi în casă. Surse din anchetă spun că, cel mai probabil, femeia l-a ucis pe copil, apoi şi-a luat viaţa.

În 2023, 25 de copii au sfârşit omorâţi de propriii părinţi. 10 dintre victime aveau sub 18 ani. 

Denisa Dicu
Denisa Dicu Like

Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag.

crima sinucidere incendiu mama dambovita
