Detalii cutremurătoare ies la iveală după un incendiu violent la o casă din Dâmboviţa, în care au murit o mamă şi fiul ei de 5 ani. Femeia este cea care a dat foc locuinţei, după ce s-a încuiat cu copilul într-o cameră ca să fie sigură că nu vor fi salvaţi. Femeia ar fi fost copleşită de datorii şi a căzut psihic în momentul în care a investot bani într-o maşină care s-a dovedit a fi stricată.

Tragedia s-a petrecut în localitatea Valea din Dâmboviţa. Alerta a fost dată în jurul orei 6 dimineaţa, chiar de mama femeii care s-a trezit înecată de fumul gros. A reuşit să se salveze şi să sune la 112.

"Poliţiştii au identificat din nefericire două persoane decedate. Respectiv femeia de 43 de ani şi fiul acesteia în vârstă de 5 ani", spune Danalache Iasmina-Georgiana, agent de poliție.

Decoperire şocantă: focul a fost pus intenţionat

Femeia s-a încuiat într-o camera de la etajul casei, împreună cu băiețelul ei de 5 ani. A dat foc unor haine cu intenţia clară, spun anchetatorii, de a incendia casa. Cand au ajuns pompierii, i-au gasit pe cei doi inconștienți.

"A încuitat toate uşile, telefoanele le-a azvârlit pe hol, ea ştie cum a făcut şi a luat foc. Avea un băieţel aşa deştept, isteţ", spune un vecin.

Şocaţi de gest, apropiaţii spun că femeia era copleşită de probleme şi de datorii. Recent îşi cumpărase o maşină, dar autoturismul nu primise avizul RAR. Acum, nu mai reuşea să dea de cel care îi vânduse maşina.

"O fată liniştită era. În casă acolo cu mama ei ce o fi avut. Era ea supărată în felul ei", povestesc vecinii.

Familia ar fi trecut printr o altă tragedie

"Tatăl ei a murit tot ars acolo, a dat foc la pajişte", spun vecinii.

Tatăl copilului nu era acasă, este la muncă în Germania. Nu este singurul caz cutremurător, de acest fel. Luna trecută, o mamă, profesoară de logică, şi fiul ei de 7 ani au fost găsiţi morţi în casă. Surse din anchetă spun că, cel mai probabil, femeia l-a ucis pe copil, apoi şi-a luat viaţa.

În 2023, 25 de copii au sfârşit omorâţi de propriii părinţi. 10 dintre victime aveau sub 18 ani.

