O mamă și copilul ei de 3 ani, călcaţi de mașină pe trecerea de pietoni, în Sibiu. Amândoi au ajuns la spital
Accident pe trecerea de pietoni în județul Sibiu. O femeie de 24 de ani și copilul ei de 3 ani au fost loviți de o mașină în timp ce traversau DN 14, în localitatea Brateiu. Potrivit Mediafax, ambele victime au fost transportate la CPU Mediaș, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.
O femeie de 24 de ani și copilul ei în vârstă de 3 ani au fost loviți de o mașină, vineri, în timp ce traversau strada pe o trecere de pietoni situată pe DN 14, în Brateiu, județul Sibiu.
Un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu a intervenit în localitatea Brateiu, la un accident rutier, unde un autoturism a acroșat o femeie de 24 de ani și copilul acesteia în vârstă de 3 ani, în timp ce traversau strada.
Echipajul SAJ a acordat asistență medicală victimelor și le-au transportat CPU Mediaș.
Femeia a suferit un traumatism de picior, iar copilul are o escoriație facială.
În cauză, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier și luarea măsurilor legale în consecință.
