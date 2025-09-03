O maşină de poliţie a lovit o fetiţă de 3 ani în curtea Spitalului Oraşului Găeşti. Copila era nesupravegheată

O fetiţă de trei ani a fost lovită de o autospecială de poliţie. S-a întâmplat în curtea Spitalului Oraşului Găeşti. Copila era singură în momentul accidentului, potrivit Agerpres.

Autospeciala de poliţie părăsea parcarea din curtea Spitalului Oraşului Găeşti când a avut loc accidentul.

"Din cercetările preliminare efectuate până la acest moment a reieşit faptul că o minoră, de trei ani, în timp ce s-ar fi aflat în curtea Spitalului Oraşului Găeşti, fiind nesupravegheată, s-ar fi lovit de partea laterală a unei autospeciale de poliţie care părăsea parcarea, fiind condusă de un agent de poliţie. În urma impactului, minora a fost rănită uşor, fiindu-i acordate îngrijiri medicale", informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.

Agentul de poliţie a fost testat cu aparatul din dotare pentru depistarea consumului de alcool, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

