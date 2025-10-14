Două persoane au fost rănite, marţi, după ce un autoturism a ieşit de pe şosea şi a urcat pe un sens giratoriu, în oraşul Târgu Frumos, la ieşire către Iaşi. Una dintre victime a avut nevoie de intervenţia echipajelor de descarcerare pentru a fi scoasă din maşină.

”În cursul acestei zile, echipajele Detaşamentului de Pompieri Târgu Frumos au intervenit la un accident rutier produs în zona sensului giratoriu din apropierea staţiei Lukoil, în care a fost implicat un autoturism ce a părăsit partea carosabilă, trecând peste bordură. În urma evenimentului au rezultat două victime, ambele conştiente, dintre care una a fost încarcerată”, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi.

La locul intervenţiei s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi descarcerare, precum şi două echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi - tip B şi tip C.

Victima încarcerată a fost extrasă în siguranţă de echipajele de descarcerare, fiind preluată conştientă de echipajul medical SAJ şi transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

