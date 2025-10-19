Vechea tradiţie de a ţine câinii în lanţ va fi dată uitării. O nouă lege care protejează animalele schimbă cu totul regulile. Proprietarii patrupedelor trebuie să se asigure că animalele trăiesc în condiţii bune şi că în acelaşi timp nu deranjează nici vecinii, în caz contrar, aceştia riscă să ia amenzi. Legea a fost îndelung aşteptată atât de reprezentanţii asociaţilor pentru protecţia animalelor, cât şi de iubitorii de animale.

Amplasarea cuştii faţă de vecini, lesa folosită de proprietari, şi poate una dintre cele mai importante - adaptarea cuştii la talia câinelui pentru a avea libertatea de mişcare sunt doar câteva dintre noile reguli pe care proprietarii sunt obligaţi să le respecte.

"Mulţi căţei au o cuşcă subdimensionată, ceea ce nu îi ajută deloc. Sunt anumite animale care sunt legate la un metru de cuşcă sau de acel ţăruş sau pripon. Acei doi metri îi oferă patru metri în jurul punctului de prindere", spune Gabriel Gașpar, medic veterinar.

Prin regulile pe care trebuie să le respecte proprietarii de câini care locuiesc la curte se urmăreşte menţinerea relaţiei armonioase cu vecinii şi totodată crearea unor condiţii de trai optime pentru animale. Cei care se abat de la aceste norme, riscă să fie sancţionaţi.

Ştefan are doi câini şi îi consideră, fără ezitare, membri ai familiei. Astfel, le-a creat condiţii de trai pe măsură.

"Iarna să nu stea cu zăpadă pe el, să nu bată soarele, să nu stea în soare, el are umbră aici, tot ce trebuie. Şi noi cum dormim pe un pat cald şi un animal trebuie să stea în condiţii bune", spune Ștefan Macovei, proprietar de câini.

Noile reglementări sunt aplaudate şi de reprezentanții asociațiilor pentru protecția animalelor.

"Eu consider că această legislaţie determină o relaţie mai civilizată a noastră vis-a-vis de animal şi vis-a-vis de vecinii noştri", spune Doinița Cocriș, președinte asociație pentru protecția animalelor.

Amenzile pentru cei care nu respectă noile reguli pot ajunge până la 500 de lei.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

