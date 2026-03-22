Un accident feroviar a avut loc duminică după-amiază, în Miercurea Ciuc, unde o căruță în care se aflau mai multe persoane a fost lovită de un tren. În urma impactului, o persoană și-a pierdut viața, iar alte patru au fost rănite, printre care trei copii.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Harghita, la fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de pompieri, cu autospeciale de stingere, descarcerare și transport victime multiple, dar și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

La sosirea salvatorilor, una dintre victime era deja în stop cardio-respirator și a fost declarată decedată. Un adult rănit a fost preluat și transportat la spital, în timp ce trei minori au fost evaluați medical chiar la locul intervenției.

În sprijinul echipajelor de la sol a fost trimis și un elicopter SMURD, care a preluat unul dintre copii pentru a-l transporta de urgență la o unitate medicală.

Articolul continuă după reclamă

Conform Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române, accidentul s-a produs la o trecere la nivel cu calea ferată, pe o arteră secundară, după ce trenul care circula pe relația Siculeni - Brașov a lovit căruța.

În urma incidentului, traficul feroviar pe magistrala CF 400 a fost oprit în zona municipiului Miercurea Ciuc. Autoritățile estimează reluarea circulației după ora 18:30.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.

Denisa Vladislav

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰