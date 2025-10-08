Video O primăriță din Vaslui a fost implicată într-un accident grav pe DE581. Aceasta a fost transportată la spital
Accident grav pe Drumul European 581 din județul Vaslui. Primăriţa comunei Zorleni a fost grav rănită, după ce maşina în care se afla a fost lovită de un şofer de 33 de ani, care nu a mai putut ţine drept de volan din cauza ploii.
În urma impactului violent, femeia a rămas blocată între fiarele maşinii şi a fost nevoie de intervenţia pompierilor. Aceasta a fost transportată la spital pentru investigații, în stare stabilă.
Celelalte 4 persoane care se aflau în cel de-al doilea autoturism au primit îngrijiri medicale la fața locului. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
