Accident grav pe Drumul European 581 din județul Vaslui. Primăriţa comunei Zorleni a fost grav rănită, după ce maşina în care se afla a fost lovită de un şofer de 33 de ani, care nu a mai putut ţine drept de volan din cauza ploii.

În urma impactului violent, femeia a rămas blocată între fiarele maşinii şi a fost nevoie de intervenţia pompierilor. Aceasta a fost transportată la spital pentru investigații, în stare stabilă.

Celelalte 4 persoane care se aflau în cel de-al doilea autoturism au primit îngrijiri medicale la fața locului. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

