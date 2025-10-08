Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video O primăriță din Vaslui a fost implicată într-un accident grav pe DE581. Aceasta a fost transportată la spital

Accident grav pe Drumul European 581 din județul Vaslui. Primăriţa comunei Zorleni a fost grav rănită, după ce maşina în care se afla a fost lovită de un şofer de 33 de ani, care nu a mai putut ţine drept de volan din cauza ploii.

de Redactia Observator

la 08.10.2025 , 09:08

În urma impactului violent, femeia a rămas blocată între fiarele maşinii şi a fost nevoie de intervenţia pompierilor. Aceasta a fost transportată la spital pentru investigații, în stare stabilă. 

Celelalte 4 persoane care se aflau în cel de-al doilea autoturism au primit îngrijiri medicale la fața locului. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident vaslui zorleni
Înapoi la Homepage
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: “Voi, proştilor şi incompetenţilor!”
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: &#8220;Voi, proştilor şi incompetenţilor!&#8221;
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați cumpărat aur pentru investiții?
Observator » Evenimente » O primăriță din Vaslui a fost implicată într-un accident grav pe DE581. Aceasta a fost transportată la spital