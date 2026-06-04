O amplă rețea de trafic de droguri care ar fi acționat în cluburi, restaurante, hoteluri şi la festivaluri din București a fost vizată de o operațiune de proporții a procurorilor DIICOT și a polițiștilor de crimă organizată. În cadrul anchetei au fost efectuate 27 de percheziții în Capitală, Ilfov și Ialomița, fiind investigate peste 30 de persoane suspectate că ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional organizat specializat în vânzarea de droguri de mare risc și substanțe psihoactive.

O reţea care vindea droguri în cluburi şi la festivaluri din Bucureşti, destructurată. Clienţi erau tinerii

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii DIICOT - Structura Centrală, au desfășurat miercuri o amplă acțiune în Capitală, Ilfov și Ialomița, în cadrul unei anchete privind o rețea de trafic de droguri de mare risc și substanțe psihoactive.

În total, au fost puse în aplicare 27 de mandate de percheziție domiciliară, iar anchetatorii vizează o grupare de peste 30 de persoane, activă în mediul cluburilor de noapte și al evenimentelor din București.

"Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu toamna anului 2025, în municipiul București, ar fi fost constituită o grupare de criminalitate organizată, formată din peste 30 de membri, care ar fi desfășurat activități de vânzare de droguri de risc și mare risc, precum și substanțe psihoactive noi", se arată în comunicatul anchetatorilor.

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Potrivit DIICOT, gruparea ar fi funcționat de tip "multicelular", cu roluri bine stabilite și acțiuni coordonate în cluburi, festivaluri și alte spații de divertisment, unde ar fi fost vândute ecstasy, cocaină și substanțe cristaline.

"Membrii ar fi acționat conspirat, cu împărțirea zonelor de acțiune în interiorul cluburilor, identificarea rapidă a clienților și tranzacții discrete, inclusiv prin gesturi convenționale, rolurile fiind distribuite între negociatori și cei care ar fi predat efectiv drogurile", mai precizează anchetatorii.

Potrivit surselor Observator, o parte dintre vânzări ar fi avut loc în zona unor localuri cunoscute din Capitală, precum Guava, Pescobar și Mon Cher, dar și în proximitatea festivalului Elrow organizat la Sala Laminor, precum și la Hotel InterContinental (Inter), locuri frecventate de tineri și participanți la evenimente.

Anchetatorii mai arată că membrii rețelei ar fi folosit și rețelele sociale pentru coordonare și atragerea clienților, vizând în special consumatori tineri din medii de divertisment de lux.

"Au fost indisponibilizate diferite cantități de droguri vândute de către membrii grupului infracțional organizat, în zona unor cluburi, cafenele și unități hoteliere din sectoarele 1 și 3 ale Bucureștiului, dar și pe parcursul unor evenimente (festival, petreceri private)", se mai arată în documentul citat.

Potrivit DIICOT, la momentul intervenției autorităților, gruparea ar fi fost pregătită să distribuie droguri și în cadrul unor festivaluri anunțate pentru perioada următoare.

"Audierile se desfășoară la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală", au precizat anchetatorii, iar acțiunea beneficiază de sprijinul Poliției Capitalei și al Jandarmeriei.

Pe parcursul procedurilor, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală.