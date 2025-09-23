Video O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
O clipă de inconştienţă putea duce la o tragedie în judeţul Cluj, unde o femeie a provocat un accident cumplit.
Şoferiţa în vârstă de 33 de ani a ignorat culoarea roşie a semaforului şi a lovit în plin un bărbat de 47 de ani, care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. În urma impactului, bărbatul a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital.
Femeia care a provocat accidentul a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. S-a ales, însă, cu un dosar penal.
