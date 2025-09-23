O clipă de inconştienţă putea duce la o tragedie în judeţul Cluj, unde o femeie a provocat un accident cumplit.

Şoferiţa în vârstă de 33 de ani a ignorat culoarea roşie a semaforului şi a lovit în plin un bărbat de 47 de ani, care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. În urma impactului, bărbatul a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital.

Femeia care a provocat accidentul a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. S-a ales, însă, cu un dosar penal.

