Video O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal

O clipă de inconştienţă putea duce la o tragedie în judeţul Cluj, unde o femeie a provocat un accident cumplit.  

la 23.09.2025 , 08:53

Şoferiţa în vârstă de 33 de ani a ignorat culoarea roşie a semaforului şi a lovit în plin un bărbat de 47 de ani, care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. În urma impactului, bărbatul a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital. 

Femeia care a provocat accidentul a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. S-a ales, însă, cu un dosar penal.

