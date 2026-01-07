Un șofer în vârstă de 36 de ani din Ceanu Mare, judeţul Cluj, a lovit mortal un pieton marţi seara și a părăsit locul accidentului, fără să anunțe autoritățile sau să acorde ajutor victimei.

Pieton ucis de un şofer clujean. Autorul a fugit de la locul accidentului - Sursa: Captură video

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, incidentul a avut loc pe 6 ianuarie, în jurul orei 20:20, pe drumul județean DJ 161A, în localitatea Ceanu Mare. Victima, un bărbat de 69 de ani, a fost lovită în plin și a murit pe loc, fiind declarată decedată de echipajele medicale ajunse la fața locului.

Victima, un bărbat de 69 de ani, a fost lovită în plin și a murit pe loc

Martorii au alertat poliția, iar oamenii legii din cadrul Poliției municipiului Câmpia Turzii au declanșat imediat o amplă acțiune de căutare pentru identificarea șoferului și a autoturismului implicat. A fost constituită o echipă complexă de polițiști, iar după câteva ore, conducătorul auto a fost identificat și depistat în comuna Ceanu Mare.

Articolul continuă după reclamă

Autoturismul cu care a fost comis accidentul a fost găsit ascuns în municipiul Cluj-Napoca. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest și DrugTest, iar rezultatele au fost negative.

Trupul victimei a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca pentru efectuarea autopsiei și stabilirea cauzei exacte a decesului.

Bărbatul de 36 de ani este cercetat penal pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Impozite mai mari pentru maşini hibrid, decât pentru cele vechi. Vi se pare corect? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰