Un incendiu provocat de o ţigară nestinsă a dus la moartea unui bărbat şi la rănirea altor două persoane

Un incendiu violent a avut loc puţin după miezul nopţii, într-o localitate din judeţul Timiş. Trei perosane au fost prinse în mijlocul flăcărilor. Una dintre ele a murit, iar alte două au avut nevoiede îngrijiri medicale. Focul ar fi pornit de la o ţigară nestinsă.

la 20.08.2025 , 09:36
Un incendiu izbucnit în noaptea de marţi spre miercuri, în jurul orei 00:40, a făcut victime în localitatea Periam din Timiş.

Pompierii de la ISU Timiş au intervenit cu două autospeciale de stingere, o ambulanţă SMURD şi 13 subofiţeri. Alături de ei au participat şi pompierii voluntari din cadrul SVSU Periam.

"La sosirea echipajelor de intervenţie la locul evenimentului, incendiul se manifesta într-o cameră a locuinţei. S-a acţionat rapid pentru limitarea şi stingerea incendiului", transmite ISU Timiş.

Din păcate, în urma incendiului, un bărbat a fost găsit decedat, carbonizat.

Alte două persoane au fost afectate: un bărbat s-a ales cu un traumatism cranio-cerebral şi o femeie a suferit un atac de panică. Amândoi au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale.

