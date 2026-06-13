Au fost momente de panică în această dimineață într-un bloc din Timișoara, după ce o explozie puternică, urmată de un incendiu, a zguduit imobilul. Deflagrația s-a produs la parterul clădirii, iar zgomotul puternic i-a alarmat pe locatari, care au ieșit în grabă din apartamente. În doar câteva clipe, casa scării a fost cuprinsă de fum dens.

"S-a auzit o bubuitură tare, ca un trântit de ușă, eu așa am auzit. Vine cineva la ușă și bate. Alo alo, mă da' ce e? Și atunci am văzut pe coridorul meu pe vecina din colț. Ieșiți ieșiți că iese fum și am văzut în partea asta că e fum. Când am ieșit era deja fum pe scară", a povestit o locatară.

"Ne-a trezit la ora 6, ne-au bătut în uși la fiecare să ieșim, se pare că a fost o explozie. Când ne-am trezit era fum, la mine cel puțin, eu fiind la etajul 4 destul de departe de parter, dar tot era fum. M-am speriat și am ieșit direct așa, nici n-am apucat să ne îmbrăcăm", a spus un bărbat.

"La un moment dat am auzit cum se deschide ușa și s-a închis foarte violent. Am ieșit afară, am văzut vecinul, holul era plin de fum. Am fost luat prin surprindere, adică a fost destul de puternică considerând că s-au deschis mai multe uși la parter", a precizat alt locatar.

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Scurgere de gaze şi o trotinetă la încărcat, posibila cauză a exploziei

Potrivit reprezentanților ISU Timiș, cauza de la care a pornit această explozie a fost o scurgere de gaze coroborată cu o scânteie de la bateria unei trotinete care era la încărcat. În urma deflagrației, care a fost urmată de incendiu, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Le-au primit la fața locului și, din fericire, nu s-a impus transportul lor la spital. Alte 43 de persoane au fost obligate, practic, de pompieri să iasă din imobil tocmai pentru a se asigura pompierii că nu există un pericol acolo. Asta până când echipajele CBRN au făcut toate verificările împreună cu cele de la compania de gaz.

Ancheta continuă pentru a se identifica cu exactitate cauza acestei explozii.